Сочинение Что значит жить по законам чести

Честь – это моральные качества, достойные уважения. Жить по законам чести – это значит быть совестливым, благородным, мужественным, честным, надёжным. Это значит иметь достоинство, уметь дружить.

Герои романов Александра Дюма «Три мушкетёра» и Жюль Верна «Дети капитана Гранта» живут по законам чести. Они помогают друг другу, во что бы то ни стало добиваются поставленной цели.

Д,Артаньян и другие мушкетёры идут по первому зову друга, защищают честь и достоинство женщины, всегда и во всём стремятся на выручку, совершают подвиги бескорыстно.

Супруги Гленарван, Мак – Наббс, Джон Манглс, Паганель, Мери и Роберт рискуют своими жизнями, преодолевают испытания ради спасения человеческой жизни. В трудную минуту поддерживают своих товарищей.

Читая эти книги, я восхищаюсь героями, стараюсь на них походить и понимаю, как важно жить по законам чести. Особенно мне нравится д,Артаньян. Храбрость, благородство, верность дружбе – вот те черты, которые я хотел бы перенять от этого героя. .