Сочинение Что значит - жить по законам чести? (по книгам А.Дюма «Три мушкетера» и Ж. Верна «Дети капитана Гран

Моими любимыми приключенческими книгами являются роман А. Дюма «Три мушкетера» и роман Ж. Верна «Дети капитана Гранта». С уверенностью можно сказать, что главные герои этих произведений живут по законам чести.

Так, в романе Ж. Верна члены экспедиции, отправившиеся на поиски пропавшего капитана Гранта, до самого конца их операции поддерживают друг друга. Они не бросают друзей в беде, всегда готовы прийти на помощь кому-то из членов своей «команды». Находчивый и ловкий Роберт спасает друзей из плена туземцев-людоедов. Майор Мак-Наббс разоблачает подлого Айртона, который замышлял погубить всю команду яхты «Дункан». Нелепый, но смелый и преданный Паганель поддерживает своих друзей, как может, делает все для того, чтобы операция по поиску капитана Гранта завершилась успешно.

Герои романа А. Дюма «Три мушкетера» вообще живут под девизом «один за всех, и все за одного». Это значит, что всегда, во всех приключениях, бедах и радостях, они вместе, готовы прийти на помощь друг другу. Четыре мушкетера бьются до последнего, защищая доброе имя королевы Франции, честь родной страны, свое собственное достоинство. Их не может сломить ни страх перед врагами, ни большие деньги, ни власть.

Именно поэтому, как мне кажется, в финале романа Атос, Партос, Арамис и Д Артаньян оказываются победителями, с честью проходят все испытания. Благополучно заканчиваются и приключения героев романа «Дети капитана Гранта». Я думаю, и им помогает то, что они жили по законам чести – следовали голосу своего сердца и совести.

Эти герои никогда не бросали друзей в беде, защищали слабых, были на стороне добра и справедливости. Именно этому – всегда вставать на сторону чести – и учат нас романы А. Дюма и Ж. Верна. .