Сочинение Что значит любовь в жизни героев произведений А. И. Куприна?

Как много прекрасных чувств на земле! Но самое дорогое и возвышенное — это, несомненно, любовь! Каждый поэт и писатель для того и пишет свои произведения, чтобы раскрыть людям глаза на то, чего они не видят или не хотят чувствовать. Прекрасной показана любовь в произведении Куприна "Гранатовый браслет", любовь бедного телеграфиста к богатой и знатной даме. Вот ведь как повернулась судьба! Любовь бедного Желткова была не мимолетным увлечением, а каким-то по-настоящему огромным чувством, которое может испытать каждый из нас.

Началось все действительно просто шуткой, а закончилось тем, что стало с Желтковым после семи нескончаемых лет. Но вот Желтков решается на поступок, немного непонятный, но все же возвышенный и прекрасный. Несмотря на его бедность, он дарит Вере браслет, который ему очень дорог. Но Вера не понимает этого поступка и рассказывает все своему мужу, который был, естественно, оскорблен этим. Он принимает это как вызов и идет выяснять отношения с Желтковым. Но что же это за оскорбленный муж, если он идет на встречу со своим соперником не один?

Этот приход послужил толчком к самоубийству Желткова. Он понимает, что любви Веры он никогда не добьется и, решив не осложнять ей жизнь, убивает себя. Вера решила увидеть человека, который, по ее мнению, был просто увлечен ею, но когда она приходит туда, где жил Желтков, когда она видит это прекрасное открытое лицо, понимает, что она потеряла.

Любая женщина мечтает о такой любви всю жизнь. А Вера из-за привязанности к мужу, ведь это была только привязанность, теряет то, что, возможно, ждала всю жизнь. Мне понравилось это произведение, потому что в нем отражена вся сложность и неоднозначность человеческой любви, ее невозможность в мире сословных и кастовых различий, и я думаю, что Куприну удалось показать ее красоту и силу. Любовь прекрасна, это знают все, кто когда-либо испытывал это чувство. Но у кого в душе еще не зародилось оно, не огорчайтесь! Все еще впереди! Вы только верьте!.