Сочинение "Чтобы поверить в добро, нужно сначала делать его" - Л. Н. Толстой

Добро и зло - это наиболее общие понятия морали, этики, характеризующие положительные и отрицательные нравственные ценности. «Самое важное дело ближнему добро сделать, потому что только для этого послан человек в жизнь». Добро- это любовь. Где любовь, там и Бог.

Многие русские писатели в своем творчестве проповедовали добро. К ним также относится и наш земляк, Лев Николаевич Толстой. Он великое достояние России и гордость русского народа. Но также безусловно и то, что творчество его не просто принадлежит всей мировой культуре, но и влияет на неё.

Писателей создавших произведения подобного уровня и подобной силы в литературе единицы. Гений Толстого позволил ему быть зеркалом не только русской жизни, народа но и человеческой души вообще – перед богом.

Детство писателя прошло в имении Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии в сугубо светской по духу семье, что в дальнейшем наложило существенный отпечаток на его творчество. Толстой ещё в раннем детстве общался с живыми примерами праведничества, причем укоренённого именно в православной традиции. В их доме останавливалось много юродивых, отличавшихся смирением и незлобием, монахов, монашек, некоторые подолгу проживали в их доме. Поражала детскую душу Толстого и глубокая, искренняя и простая молитва «не юродивого, а дурачка», помощника садовника Акима, говорившего с Богом, как с живым лицом. К домашней прислуге Толстых принадлежала ещё одна праведница – экономка Прасковья Исаева, ставшая прототипам Натальи Савишны из повести «Детство». И влияние подобных примеров тоже оказалось весьма заметным впоследствии в жизни Льва Николаевича.

Уже первое из известных творений писателя, повесть «Детство», даёт повод к внимательному рассмотрению его положительных героев с этой точки зрения. В повести «Детство» не просто исследуется жизнь христиан, а поётся настоящий гимн их добродетелям. «О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком. … И какую высокую хвалу ты принёс Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!. . »

Молитва юродивого о благодетелях и врагах, о прощении собственных тяжких грехов, живое, неподдельное общение с Богом открывают главному герою «Детства» Николеньке Иртеньеву совсем иной мир, мир духовный, а поэтому существенным образом влияют на его душу.

Не менее интересно нарисован образ ещё одного героя романа, Натальи Савишны. Перед нами проходит трудная, исполненная лишении, страданий жизнь простой крепостной женщины: от босоногой, румяной «девки Наташки» до старенькой няни в чепце и вечном фартуке. Жестоко судьба обошлась с этой женщиной: барин своей волей лишил её возможности быть матерью и женой. Озлобилась ли она на жизнь? Ропщет ли на судьбу, на барина, лишившего её женского счастья? Жалеет ли себя? Нигде, никогда, ни разу! С истинно христианским терпением, не жалуясь на судьбу, несёт эта женщина свой крест. В ней нет «саможаления», жалости к себе. «Все в доме любили и уважали Наталью Савишну».

Жизнь доброй экономки представлена Толстым как самоотверженное беспрерывное служение господам, как постоянный, а потому незаметный подвиг. Причём писатель даёт понять, что её беспредельная преданность своим хозяевам вытекает не из тупой бессознательно- безличной покорности, а из сознательного чувства христианского смирения, терпения и любви, проявления которых открылись в последние дни её жизни: «Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только по своей привычке, поминала Бога. За час перед смертью она с тихой радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощения обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василия, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости…». Описание предсмертных дней и часов Натальи Савишны вполне соотносимо с житейскими произведениями, а самый момент кончины как будто непосредственно взят из жития святого: «Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать со священником… потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой, произнося имя Божие».

Эта простая русская женщина научила Николеньку мудрости, истинной любви к людям, бескорыстию, честности, доброте. Как важно, что бы такие духовные потрясения, а они бывают в жизни каждого человека, не изгладились бы из памяти, не потерялись, а оказывали своё благое влияние на душу человека, как это было с главным героем романа.

Герои произведений Льва Николаевича Толстого учат одному: жить не для себя, а для людей, отдавая себя людям, не требуя благодарности, любить людей такими, какие они есть, в каждом видеть хорошее, защищать слабых и униженных.

Может ли человек прожить жизнь, не совершая дурных поступков. Вряд ли, но главное даже не в том, чтобы не совершать их, а в том, чтобы извлекать из них уроки, перестрадав, стать чище, лучше душой.

Оставаясь убеждённым гуманистом на протяжении всей своей долгой жизни, Толстой в последние годы особенно активно выступал против жестокости и насилия, что отражено в его рассказе «После бала». Название этого произведения менялось три раза, что говорит о глубоких чувствах и переживаниях автора за деяния и судьбы своих героев. В рассказе он показывает своё отношение к тому или иному герою. Особенно выразительно, в этом произведении, удалась сцена после бала: описание отца Вареньки, наказанного и чувства Ивана Васильевича.

Увидев другое, настоящее лицо полковника, явилось большим потрясением, которое пережил главный герой, изменило его отношение к происходящему и к жизни в целом. Двуличие этого человека проявляется, когда мы сравниваем поведение отца Вареньки на балу, где он любящий отец и преданный, внимательный муж, и утро, когда мы видим совершенно другого человека. Унижение, беззаконие творимые им в отношении с людьми ниже его по рангу повергло главного героя в шок, крушению идеалов.

Всю свою жизнь Толстой прожил с мыслью о том, что самое важное дело ближнему добро сделать, потому что только для этого послан человек в жизнь, жить не для себя, а для людей отдавая себя людям, не требуя благодарности. Лев Николаевич, любил людей такими, какие они есть, в каждом человеке видел хорошее, защищал слабых и униженных. Эту мысль он пронёс через все свои бессмертные произведения, которые являются достоянием всего человечества. .