Куприн А.И. Чудесный доктор читать краткое содержание, пересказ

Чудесный доктор



Основан на реальных событиях.



2 мальчика рассматривают богатую витрину гастрономии, потом бегут домой — в сырой и грязный подвал, где живет нищее до крайности семейство Мерцаловых. Мальчики носили письмо бывшему папиному работодателю — барину, но швейцар выгнал оборванцев взашей. Одна младшая сестренка умерла, вторая болеет, мать кормит грудью младенца и стирает поденно, отец ищет работу — он даже пытался просить днем милостыню. Пока дети хлебают холодный пустой борщ, Мерцалов бесцельно бродит по городу. В парке к нему подсаживается господин, который хвалит зимнюю ночь и рассказывает о подарках, которые купил деткам. Мерцалов взрывается и рассказывает все. Незнакомец оказывается доктором: он не только осматривает больную Машу, но и помогает с едой/дровами, оставляет деньги. На рецепте написано его имя — Пирогов. Вскоре дела семьи пошли вгору; они считают это заслугой доктора. .