Сочинение «Чужой пример – это единственная школа человечества; в другую школу человек никогда не ходил и ходит

Многие из нас, познакомившись с творчеством Жюля Верна, начинают создавать в мыслях свою невиданную страну. В которой не будет лжи и подлости. Все будут дружить и уважать друг друга. Совместно трудиться и открывать все новые и новые горизонты в творчестве и технике. И сами мечтая становимся изобретателями и творцами чего-то нового неизведанного.

Конечно, тот мир, который нас окружает сегодня, далеко не идеален. Но какой огромный поток информации он хранит и передает нам: будь то звуки музыки, которыми великие композиторы пытались донести до людей свои переживания и эмоции, или книги, содержащие в себе мысли светлых умов человечества. Сегодня все чаще говорят, что информация – это главное богатство нашего века. И чтобы достичь своих целей, людям с каждым годом нужно знать все больше и больше. Постоянно обращаться к знаниям наших предшественников.

Кроме того, по-настоящему умный человек всегда использует свой ум для совершенствования самого себя, для того чтобы помогать другим людям, приносить пользу обществу. Такой человек всегда знает, на что направить свой ум, силы, энергию. «Люди как реки, — писал Л. Н. Толстой, — вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою».

Выразить свои мысли старались многие выдающиеся ученые, поэты, философы, художники и музыканты. Во все времена они стремились познать себя, найти свое место в жизни. Проходя через испытания, они оставили нам в наследие свои творения. Чтобы их мысли дошли до нас и всколыхнули наши чувства, сознание им приходилось биться с собой и окружающим их обществом, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться. Зачастую мы видим конечный продукт труда, пользуемся идеями и мыслями других людей не задумываясь о том, сколько душевных сил и времени на это потратил автор. Когда я слушаю Чайковского, я обо всем забываю, стоя на пороге величественного духовного мира. Я не понимаю, как можно было семью нотами, семью значками на нотном листе выразить все это богатство, космическую глубину и высоту души, и думаю об одном: вот в этой душе до конца проявилось то, что дано было от Бога. А ведь жизнь этого человека была страстной, в ней часто случались падения, но мы не помним ничего - мы слышим только музыку.

Накопленные веками знания мы с легкостью принимаем и используем иногда даже не пытаемся привнести в них что-то свое. По древнегреческой легенде великие и всемогущие боги сотворили на земле пять веков. Первый — золотой. Во времена золотого века люди были совершенно счастливы, не знали ни болезней, ни горя. Второй век — серебряный. Люди серебряного века были воинственными, жестокими и гордыми. Они не приносили жертв богам, за что боги их и уничтожили. Третий век — бронзовый. Четвертый — каменный век — век героев. Сейчас на земле пятый век. Покинули людей Доброта и Справедливость. Многие даже не задумываются о духовном развитие. А ведь человек должен постоянно развиваться. Лев Толстой, уже после того как ему исполнилось восемьдесят лет, сожалел о том, что жизнь так коротка, ведь еще столько всего неизведанного, полного загадок. Конечно большое количество информации мы берем из книг. Именно книги – это своеобразный мостик между поколениями, через который к нам приходит все то лучшее, чего достигли наши предшественники. Сейчас молодое поколение уже не удивить фантастическими историями из жизни человечества. А ведь именно писатели-фантасты всего мира создали удивительную страну, которой нет на географической карте, но она обозначена в душе каждого человека, умеющего мечтать. Это — страна ФАНТАСТИКА. Она живет по своим законам и порядкам. Там исполняются все желания и сбываются все мечты. Но страна Фантастика не столь ирреальна. Вспомним Жюля Верна: из области, подчиненной ему, в реальный мир перекочевали подводные лодки, а наши ученые утверждают, что летающий космический аппарат, нарисованный писателем, очень похож на космические корабли “Союз” и “Аполлон”.

Известно, что на своем наброске первого летательного аппарата Леонардо да Винчи написал пророческие слова: “Человек вырастит себе крылья”. Хотя уже давно существуют различные летательные аппараты, мальчишки узнав об идеях великого художника, хотят стать продолжателями этих идей и начинают из подручных средств мастерить крылья.

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