Сочинение «Чужой всем» (образ Григория Мелехова по роману «Тихий Дон»)

Ничего я не понимаю.

Мне трудно в этом разобраться. ”

Блукаю я, как метель в степи.

М. Шолохов



Михаил Александрович Шолохов отразил судьбу народа, поиски истины в переломные годы революции и гражданской войны в романе-эпопее “Тихий Дон”. Одним из центральных героев романа является Григорий Мелехов. Он представитель среднего казачества, выросший в крепкой зажиточной семье, обладающей определенным достатком. Но никогда в этой семье не пользовались наемным трудом. Тяжелый крестьянский труд для семьи Мелеховых был привычным делом. Среди земляков Григорий резко выделялся недюжинным природным умом, храбростью и ловкостью, силой воли, глубиной чувств и бурной, неукротимой натурой. Но при всей остроте ума и природной сметливости Григорию трудно самостоятельно разобраться во всех общественных перипетиях и противоречиях. Он не встретил на своем пути политического руководителя, которому бы мог безоговорочно поверить, понять все происходящее. Поэтому так беспомощен Григорий в спорах с белыми офицерами. Сколько раз бывало, что он подсознательно чувствовал правду, но не умел ее доказать и вынужден был подчиняться тому, с чем внутренне был не согласен. “Я, брат, чую, что тут ты неправильно гутаришь,— говорил он своему начальнику штаба, офицеру Копылову,— а вот припереть тебя не умею. . . Давай бросим об этом. Не путай меня, я и без тебя запутанный”.

Лежа в госпитале, Григорий беседует с большевиком Гаранжой, который открывает глаза простому казаку на истинный смысл империалистической войны. Григорий возненавидел войну, рушились его представления о царе, о казачьем воинском долге. Но, вернувшись в родную станицу, Григорий заколебался в своих новых убеждениях. Изварин запутывает его идеей создания самостоятельного казачьего государства. Правда, и тут, не веря клевете Изварина на большевиков, Григорий не может противопоставить ему четкого мировоззрения. Григорий в вечных сомнениях, в поиске истины. “Ничего не понимаю. . . Мне трудно в этом разобраться. . . Блукаю я, как метель в степи. . . ” — говорит он Изварину. Он воюет то на стороне красных, то у белых, насильно мобилизованный, надеющийся отсидеться дома.

Григорий оказался для всех чужим. Казаки не доверяли ему, потому что раньше он был красным командиром, а когда он самовольно покинул белый фронт, пришедшие в хутор красные тоже не доверяли ему, потому что он был белым офицером. Двойное прошлое, как проклятие, ходило за ним. Во время контрреволюционного мятежа казаков Григорий командовал повстанческой дивизией, ему казалось, что он воюет за свое родное дело, но пришла белая армия и восстановила дореволюционные порядки, и понял Григорий, что он ошибся в какой уже раз. Мечась от красных к белым и обратно, Григорий не может найти своего места в жизни. Он хочет вырваться из этой круговерти совсем, остаться в стороне от решения сложных вопросов” но это невозможно. Гибнет единственная любовь Григория — Аксинья. Всю жизнь они несли в сердцах неугасимый огонь чувства. Это была трудная любовь: запретная, потому что Аксинья была чужой женой; беззаветная и преданная, то горькая и с изменами, так как по требованию отца Григорий женился на нелюбимой Наталье, а Аксинья, (переживая смерть дочери, утешалась в объятиях Листницкого. Но вопреки всем испытаниям и невзгодам любовь устояла. Григорий и Аксинья мечтают о счастье вдали от кровавых боев, они хотят найти в этом двухцветном мире свой путь, островок мира и покоя. Но не дано третьего пути. Жизнь жестоко обошлась с Григорием. В пути на Кубань, к новой счастливой жизни, гибнет Аксинья, и Григорий, совершенно надломленный, возвращается домой.

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