Сочинение Чук и гек (по одноименному рассказу А. Гайдара)

Аркадий Петрович Гайдар очень любил ребят, поэтому он придумывал весёлые, интересные рассказы о ребячьей жизни. Один из них мне понравился. Он называется «Чук и Гек».

Герои этого произведения - весёлые, шаловливые, непоседливые братья. Они любили свою маму, но доставляли ей много хлопот. В этой повести происходит много увлекательных событий: неожиданная пропажа телеграммы, путешествие в тайгу, таинственное исчезновение Гека.

В тайге Чук и Гек познакомились с умным псом по кличке Смелый. Он помог найти Гека, который спрятался в сундуке. За это мама наградила пса хорошим куском колбасы. Но приключения братьев закончились великолепно: они встретили Новый год вместе с папой и геологами. Повесть «Чук и Гек» веселая и увлекательная, она учит дружбе и доброте. .