Сочинение Чукотско-камчатская этноязыковая группа

Алюторцы, самоназвание алутыльу - этнографическая группа коряков на севере Корякского автономного округа Камчатской обл. Численность - 2 - 3 тыс. чел. (1980, оценка). Обособились от коряков под значительным культурным и языковым влиянием эскимосов. Традиционная религия - шаманизм, почитается культ предков, духов-хозяев природных объектов, морских промыслов. Христианизация алюторцев происходила с XVIII в. под влиянием российских миссионеров.



Алюторский язык имеет три диалекта: собственно алюторский, паланский, карагинский.



Коряки, самоназвания (групповые): чавчыр, чавчу ("оленевод; богатый оленями"), нымылгын ("местный житель") ремку чамчыв ("кочующий житель") и др. - коренное население Корякского автономного округа Камчатской обл. (6,6 тыс. чел. ), живут также в Чукотском автономном округе и Магаданской обл. (1 тыс. чел. ). Общая численность в бывшем СССР - 9,2 тыс. чел. Различают четыре основные группы коряков: береговые, оседлые (нымыланы), оленные, кочевые (чавчувены). Относятся к арктической расе большой монголоидной расы. Верующие - православные; сохранились у коряков традиционные верования - шаманизм, промысловые культы и др.



Древнейшими предками коряков считаются племена древнекорякской культуры Охотского побережья, сложившейся на базе внутриконтинентальных культурных традиции неолитических охотников.



Этноним "коряки" впервые появляется в 30 - 40-е гг. в русских документах. Предполагают, что этот этноним восходит к корякскому слову хора ("олень"). Корякский язык относится к чукотско-корякской ветви чукотско- камчатских языков. В нем выделяют четыре диалекта: чавчувенский, апукинский, каменский и итканский, из них чавчувенский положен в основу письменности, которая создана в 1931 г. на основе латиницы, а в 1936 г. переведена на русскую графическую базу.



Чукчи, самоназвание лычъо, равэтлан ("настоящие люди") - коренное население Чукотки. Численность в РФ - 15,1 тыс. чел. , в том числе 11,9 тыс. чел. - жители Чукотского автономного округа. Чукчи живут также в Корякском автономном округе (11,5 тыс. чел. ) и в Якутии (1,3 тыс. чел. ). Различают тундровых кочевых оленеводов (самоназвание каучу "оленный человек") и приморских - оседлых охотников на морского зверя (самоназвание анкалын "береговой"), которые живут совместно с эскимосами.



Чукотский национальный округ образован в 1930 г. (с 1977 г. - автономный округ).



Чукотский язык (устаревшее название луораветланский) относится к группе чукотско-камчатских языков (чукотско-корякская ветвь). В 1931 г. была создана письменность на латинской графической базе, которая в 1936 г. была переведена на русскую графику.