Сочинение «Чувства добрые» в поэзии А.С.Пушкина

Есть всегда что-то особенно благородное,

кроткое, нежное, благоуханное и грациозное

во всяком чувстве Пушкина.

В. Г. Белинский



В. Г. Белинский точно определил назначение поэзии: ". . . развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека". И сегодня в этом ее святое назначение.

А. С. Пушкина по праву называют чудом русской литературы. Его поэзия — неисчерпаемый источник, который, как в сказке, поит "живой водою" всех, кто прикасается к нему.

Весь мир ценит поэта за то, что он сам ценил в себе:



И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал. . .



И до Пушкина поэзия служила народу, но у него эта потребность русской литературы приобрела невиданную силу.

Первое, что привлекает нас при чтении произведений поэта, — поражающая сила чувств, блеск ума. Но его стихи надо читать внимательно, вдумываясь в каждое слово, потому что слово это важно для понимания целого, потому что, как говорил Н. В. Гоголь, в каждом слове Пушкина "бездна пространства".

Какие же "чувства добрые" пробуждает пушкинская лира? На заре своей поэтической деятельности, еще в лицейских стихах, поэт задумывается над ролью и судьбой поэзии и поэта в современном ему обществе. Прекрасно понимая незавидную судьбу поэта, молодой Пушкин избрал для себя путь литературного творчества:



Мой жребий пал: я лиру избираю!



Он избирает "скромную, благородную лиру", которая будет служить только свободе, а его "неподкупный голос" станет "эхом русского народа".

В стихотворениях "Пророк", "Поэт", "Поэту", "Эхо" А. С. Пушкин развивает свой взгляд на задачи поэта. Поэт, по его мнению, должен находить в себе чувства, чтобы воспитывать читателя, вести его за собой, используя свой высокий дар. "Глаголом жги сердца людей" — вот его девиз. В "Пророке" — вся философия Пушкина.

Десятки стихов А. С. Пушкина посвящены теме патриотизма. Поэт рано почувствовал живое дыхание истории родины и глубоко задумывался над судьбами страны. Его музой стала свобода. Он видел, что его народ стонет в цепях векового рабства и страстно ждет своего освобождения. Пушкин, друг и вдохновитель декабристов, еще в юности в оде "Вольность" с горячей убежденностью заявил:



Хочу воспеть свободу миру,

На троне поразить порок.



Молодые люди знали стихи поэта, дышащие свободой, и увлекались ими. Декабрист М. Н. Паскевич, например, писал, что первые либеральные мысли он "заимствовал от чтения вольных стихов господина Пушкина".

До конца дней своих Александр Сергеевич Пушкин был непримиримым врагом самодержавия, защитником народной свободы. Недаром в стихотворении, подводящем итог всей его творческой жизни, поэт ставит себе в особую заслугу то, "что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал".

Невозможно без волнения читать удивительные стихи А. С. Пушкина о природе. Это настоящие живописные картины. Так и видишь, как "роняет бор осенний свой наряд", как "ложится на поля туман", как тянется "гусей крикливых караван", и луну "как желтое пятно", и множество других прекрасных картин, как будто нарисованных замечательным художником. Как глубока любовь поэта ко всему родному, национальному, близкому и дорогому сердцу русского человека! Эти стихи превосходным образом воспитывают любовь к родине.

Прекрасным источником для пробуждения самых добрых чувств являются стихи о дружбе и любви.

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