Сочинение «Чувства добрые» в поэзии Пушкина

Есть всегда что-то особенно благородное,

кроткое, нежное, благоуханное

и грациозное во всяком чувстве Пушкина.

Белинский



Какой каплей в море чудесных слов, сказанных о Пушкине, будет мое? Сотой, тысячной или миллионной?! Мне все равно. Какой угодно! Лишь бы капля эта дополнила необозримый океан пушкинской славы, лишь бы капля бушевала вместе с его невиданными волнами по всему миру, разнося всем людям планеты слова о великом сыне России!

Мир Пушкина огромен и прекрасен. Это большое число стихотворений и поэм, замечательные повести и сказки, немеркнущие трагедии и драмы. Уже с самого раннего детства Александр Сергеевич Пушкин становится нашим неразлучным спутником, милым и добрым другом. Чем же дорог нам этот человек, почему не исчезает признательность к его таланту миллионов благодарных потомков?

. . . Юные годы поэта. Лицей, профессор Куницын, друзья и дружба на всю жизнь и глубокие раздумья о судьбах человечества. Пушкин стремится лучше познать жизнь, окунуться в кипучую литературную деятельность. Молодой и вдохновенный юноша не может примириться с существующей действительностью. Уже в ранних стихотворениях звучит его “неподкупный голос” с гневным осуждением самодержавной России:



Питомцы ветреной судьбы.

Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите.

Восстаньте, падшие рабы!



Поэт хочет “воспеть свободу миру, на тронах поразить порок!”. Эти слова пушкинской “Вольности” призывно звучали над Русской землей. Мы чувствуем в них пушкинский свободолюбивый дух, его веру в светлое будущее человечества.

Проходит несколько лет, но не утихает боль поэта за родную землю. Он пишет стихотворение “Деревня”, в котором с потрясающей силой обличает ненавистную крепостническую систему:



Не видя слез, не внемля стона.

На пагубу людей избранное Судьбой,

Здесь барство дикое, без чувства, без Закона,

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам

Неумолимого Владельца.



Сегодня эти суровые слова, мужественные, полные любви к своему народу строки говорят нам о великом гражданском подвиге поэта. “Друг человечества”, “певец свободы” — так видится Пушкину, поэту и гражданину, его светлая миссия:



Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы.

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!



Эти слова поэта звучат как клятва, как гимн. Обращаясь к своим соотечественникам с призывом посвятить отчизне “души прекрасные порывы”, Пушкин верит, что самодержавие падет и над Россией взойдет “звезда пленительного счастья”. Этот призыв вдохновлял не только декабристов, но и все последующие поколения революционных борцов. Он рождает добрые чувства и благородные порывы, учит гражданственности, активной жизненной позиции.

Пушкин любил свободу “искренне и жарко” и до конца дней своих оставался верен вольнолюбивой музе. Какую нужно было иметь смелость, чтобы после поражения восстания писать: “Я гимны прежние пою!. . ” Он твердо верит в торжество идей своих друзей, в то, что со временем “оковы тяжкие падут, темницы рухнут” и восторжествует свобода. Горячий пламень своих надежд, могучий и “свободный глас” поэт посылает декабристам в далекую Сибирь, призывая не падать духом;



Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье.

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.



И вновь нас поражает удивительная пушкинская доброта, которая сметает все преграды: и ненависть, и неуверенность, и страх за собственную судьбу.

За свою недолгую жизнь поэт создал много лирических произведений. Тематика их разнообразна. Здесь есть все: философские рассуждения и протест против насилия, грусть и радость любви и дружбы. Пушкин пел гимн человеку, благословляя его на жизнь, радость и счастье. Он верил в торжество человеческого разума, и поэтому его строки такие ликующие и жизнеутверждающие:



Да здравствует солнце.

Да здравствует разум!



Какая жажда жизни, какая страстная любовь к ней!

Пушкин знал душу человека, понимал его чувства, переживания! Любое его стихотворение — это гимн красоте, любви облагораживающей, глубокой. На фоне трепетной любовной лирики Пушкина возникают реальные картины жизни, пейзажные зарисовки. Поэт любил русскую природу, ее несказанное величие и посвятил ей немало прекрасных строк. Вот как красиво рисует он “волшебницу-зиму”:



Пришла, рассыпалась, клоками

Повисла на суках дубов;

Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов. . .



У Пушкина русская природа, скромная и такая простая на вид, засверкала всеми красками. Пушкин учит любить и утреннюю свежесть весны, и очарование русской золотой осени, и великолепные зимние снежные покровы. А любовь к природе пробуждает в нас любовь к родному краю и к Родине.

Говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, нельзя не упомянуть о романе “Евгений Онегин”, в котором, как в зеркале, отразилась вся жизнь необъятной России. По словам Белинского, в нем Пушкин дал “поэтически-воспроизведенную картину русского общества”.

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