Сочинение "Чувства добрые я лирой пробуждал..." (лирика А.С.Пушкина)

Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина.

В. Г. Белинский



Пушкин-великий поэт и прозаик 19 века. Его произведения всегда глубоки по смыслу, интересны и поучительны. Пушкин писал о том, что волновало обыкновенных русских людей того времени:о несправедливости, тирании, крепостном праве, о смысле жизни, о дружбе и о любви. Поэтому темы его произведений до сих пор остаются волнующими, животрепещущими и интересными читателю. Проживая различные жизненные ситуации, Пушкин старается отразить их в произведении и подвергает его героев различным испытаниям, расскрывая читателю разнообразие человеческих образов. Лирический герой Пушкина сложен и многогранен, его образ-это духовно богатая, патриотичная и свободолюбивая личность, протестующая против деспотизма и тирании, верящая в торжество справедливости, готовая бороться и отстаивать свои убеждения. Вместе с тем герою Пушкина не чуждо чувство прекрасного:дружба, любовь, рассуждения о смысле жизни, близость к природе. Лирический герой поэта-это совокупность положительных качеств самого Пушкина.

Лирика Пушкина-это отражение его собственных чувств и переживаний. С помощью героев своих произведений Пушкин раскрывает читателю частичку своей души, его призывы и признания всегда искренны.

Центральное место в лирике Пушкина занимает тема свободы и патриотизма. Во многом на творчество поэта оказало влияние его дружба с декабристами. Свободолюбивые порывы и жажда справедливости проявляются в знаменитой оде "Вольность". Главная мысль оды в том, что страной должен управлять просвещенный правитель, то есть тот человек, который понимает, какую ответственность он несёт за каждый свой поступок, осознаёт значимость закона и прав человека. Пушкин предупреждает:

Тираны мира! трепещите!

и призывает угнетённый народ бороться за свободу:

А вы мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!

Поэт убежден в том, что ни тюрьмы, ни алтари не оградят тирана от мести народа:

И днесь учитесь, о цари:

Ни наказанья, ни награды,

Ни кров темниц, ни алтари

Не верные для вас ограды.

Поэтому Пушкин призывает царей перейти на сторону закона:

Склонитесь первые главой

Под сень надёжную Закона,

И станут вечной стражей трона

Народов вольность и покой.

Но обращение Пушкина осталось без ответа. За столь дерзкое обличение пороков того времени поэта ждала ссылка.

Многие вольнодумные стихи Пушкина адресованы друзьям и единомышленникам. Таким является стихотворение "К Чаадаеву". В его строках поэт призывает друга посвятить жизнь освобождению народа:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

В Пушкине живет глубокая надежда и вера в светлое будущее Родины:

Товарищ, верь:взойдёт она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

В стихотворении "Деревня" поэт обличает главный порок России-крепостное право. Лирический герой видит "везде невежества убийственный позор". Это стихотворение построено на противопоставлении:в первой части перед читателем предстает умиротворенная жизнь деревни, идилия окружающей природы. Эта красота близка и дорога каждому русскому человеку. Читая строки

Приветствую тебя, пустынный уголок,

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,

Где льется дней моих невидимый поток

На лоне счастья и забвенья,

проникаешься чувствами лирического героя, понимаешь, что именно единение с миром природы приносит ему покой и вдохновение, то, чего не может дать шумная и пустая жизнь столицы. Лирический герой стихотворения впервые чувствует себя по-настоящему свободным и счастливым.

Во второй части Пушкин обличает "барство дикое" и "рабство тощее". Даже здесь, в прелестном "пустынном уголке" процветает тирания и рабство:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам

Неумолимого владельца.

Но несмотря на жизнеутверждающие призывы в стихотворении "К Чаадаеву", в "Деревне" у Пушкина нет абсолютной уверенности, что страна будет освобождена от крепостничества. Поэт понимает, что его мечта еще очень далека от осуществления:

Увижу ль, о друзья!народ неугнетённый

И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством свободы просвещенной

Взойдёт ли наконец прекрасная заря?

Какую бы тему не затрагивал Пушкин, в его стихах торжествует разум. Поэт остаётся верен своему девизу:"Да здравствуют музы!Да здравствует разум!"В духе торжества разума написана знаменитая "Вакхическая песня". Пушкин посвящает это стихотворение духовным человеческим радостям. "Вакхическая песня"-это позитивный, жизнеутверждающий гимн человеческому разуму:

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Но на смену юношескому задору приходят философские размышления о смысле жизни, ностальгия по ушедшим дням. Теме жизни и смерти посвящено прекрасное стихотверение поэта "Брожу ли я вдоль улиц шумных. . . "В стихотворении говорится о неизбежности смерти. Но, несмотря на грустную тему, стихотворение просветлено мудрым взглядом на мир, несмотря на тоску по юности, Пушкин уступает место новому, молодому поколению:

Младенца ль милого ласкаю,

Уже я думаю: прости!

Тебе я место уступаю:

Мне время тлеть, тебе цвести.

В стихотворении ощущается светлая грусть и смирение. Мысли Пушкина о смерти неотделимы от мыслей о вечности:

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Еще одно стихотворение о размышлениях о жизни-"Вновь я посетил. . . "Это произведение Пушкина не просто филосовское и грустое, оно возвышенное и светлое. Пушкин понимает, что его время прошло, и он смиренно приветствует новое поколение:

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! не я

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь

От глаз прохожего.

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