Сочинение «...Чувства добрые я лирой пробуждал... » (по лирике А.С. Пушкина)

В исключительно богатом и разнообразном творчестве А. С. Пушкина большое и значительное место занимает лирика. Можно выделить несколько основных мотивов поэзии Пушкина: любовь и дружба, вольнолюбивая лирика, тема поэта и поэзии, философская лирика. Но всю ее объединяет одно, характерное для этого поэта качество, - гуманизм. Можно смело сказать, что стихотворения Пушкина пронизаны светлым оптимизмом, чувством любви к людям, призывом к справедливости и милосердию, к истинной свободе.

Так, в оде «Вольность» звучат мотивы непримиримости с силами зла, желание бороться до конца. Поэт бесстрашно бросает вызов сильным мира сего, он азартен до безрассудства:

Увы! куда ни брошу взор -

Везде бичи, везде железы,

Законов гибельный позор,

Неволи немощные слезы. . .

Но сам автор не верит, что тираны «склонятся» к справедливости. Он убежден, что страной должен править просвещенный монарх, то есть человек, который понимает, какую ответственность он несет за каждый свой поступок, какая великая миссия на него возложена.

В стихотворении 1828 года «Анчар» Пушкин дает глубокое философское осмысление свободы.

В первой же строфе стихотворения возникает образ «часового». Он стоит на границе, охраняет один мир от другого - мира Анчара. Это мир абстрактного зла, ибо яд Анчара изливается вовне не из мести, а от его переизбытка («Яд каплет сквозь его кору»):

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет. . .

Зло Анчара - абстрактное зло, страшное своею беспричинностью.

Пушкин обвиняет не только бесчеловечного «владыку», пославшего своего слугу к смертельному Анчару, но и безропотного раба. Он считает, что каждый человек должен бороться за свою свободу. Только тогда власть прекратит притеснять более слабых.

Большую часть поэзии Пушкина составляет философская лирика, дающая ответы на вечные вопросы бытия. Стихотворение «…Вновь я посетил…» – один из ее образцов.

Оно было написано в 1835 году уже зрелым поэтом и гражданином. Рассуждения лирического героя здесь сводятся к тому, что остановить поток времени и жизни, повернуть его вспять не под силу никому. Глубокое понимание быстротечности и неумолимости движения времени легло в основу произведения.

Общее настроение стихотворения можно охарактеризовать как светлую грусть. «…Вновь я посетил» представляет собой воспоминания лирического героя, поэта, вернувшегося через десять лет в Михайловское:

…Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных…

Лирический герой приходит к выводу, что человек должен понимать и принимать мудрые законы Вселенной, наслаждаясь тем, что у него есть - каждой минутой жизни.

Пушкина, осознающего свою поэтическую миссию на земле, волновал вопрос о роли поэзии в жизни человечества. Свои размышления о целях поэтического творчества, о предназначении поэта художник воплотил в особом цикле. В него входят стихотворения «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Я памятник себе воздвиг…» (1836).

Каждое из этих стихотворений имеет свои особенности, но весь цикл пронизывает общий мотив высокого назначения поэта. Это человек, враждебный низменным интересам, погоне «за минутной славой». Он всегда гоним, одинок среди враждебной среды, окружен ненавистью, подвергается преследованиям, травле, но остается твердым и непоколебимым.

Цикл о поэте и его роли имеет и более общий морально-этический смысл: здесь поэт не только «взыскательный художник» и учитель народа. Он становится для всех примером поведения человека-гражданина, примером стойкости, мужества, непримиримости к злу, несмотря на все преследования.

Важно отметить, что дружеская и любовная лирика Пушкина также наполнены жизнелюбием, теплом и светом. Поэт невероятно трепетно относился к своим друзьям и любимым женщинам, временами даже обожествляя их образы.

Любовь и дружба по Пушкину – это естественные состояния души человека. Это чувства, приносящие радость, даже если они не взаимны:

Я забываю мир земной,

Я нектар пью, срываю розы,

И не страшат меня угрозы

Судьбы и парки роковой.

Без любви и дружбы, утверждает поэт, нет настоящей жизни, а есть лишь пустое существование.

Творчество Пушкина открыло новую веху в истории русской литературы. Этот художник ввел в поэзию новые темы, новый язык. Но, кроме того, лирика Пушкина – явление поистине удивительное. Вся она пронизана светом, любовью, надеждой, гуманизмом. Воистину, прав был поэт, когда говорил о себе «Чувства добрые я лирой пробуждал». .