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Чувство силы

    Джехан Шуман привык иметь дело с высокопоставленными людьми,
    руководящими раздираемой распрями планетой. Он был штатским, но составлял программы для автоматических счетных машин самого высшего порядка. Поэтому генералы прислушивались к нему. Председатели комитетов конгресса - тоже.
     Сейчас в отдельном зале Нового Пентагона было по одному представителю тех и других. Генерал Уэйдер был темен от космического загара, и его маленький ротик сжимался кружочком. У конгрессмена Бранта было гладко выбритое лицо и светлые глаза. Он курил денебианский табак с видом человека, патриотизм которого достаточно известен, чтобы он мог позволить себе такую вольность.
     Высокий, изящный Шуман, программист Первого класса, глядел на них без страха.
     - Джентльмены, - произнес он, - это Майрон Луб.
     - Человек с необычайными способностями, открытый вами случайно, - безмятежно сказал Брант. - Помню.
     Он разглядывал маленького, лысого человечка с выражением снисходительного любопытства.
     Человечек беспокойно шевелил пальцами и то и дело переплетал их. Ему никогда еще не приходилось сталкиваться со столь великими людьми. Он был всего лишь пожилым техником низшего разряда; когда-то он провалился на всех экзаменах, призванных обнаружить в человечестве наиболее одаренных, и с тех пор застрял в колее неквалифицированной работы. У него была одна страстишка, о которой пронюхал великий Программист и вокруг которой поднимал такую страшную шумиху.
     Генерал Колдер сказал:
     - Я нахожу эту атмосферу таинственности детской.
     - Сейчас вы увидите, - возразил Шуман. - Это не такое дело, чтобы рассказывать первому встречному. Ауб! - В том, как он бросил это односложное имя, было что-то повелительное, но так подобало говорить великому Программисту с простым техником. - Ауб, сколько будет, если девять умножить на семь?
     Ауб поколебался; в его бледных глазах появилась тревога.
     - Шестьдесят три, - сказал он.
     Конгрессмен Брант поднял брови.
     - Это верно?
     - Проверьте сами, сэр.
     Конгрессмен достал из кармана счетную машинку, дважды передвинул ее рычажки, поглядел на циферблат у себя на ладони, потом сунул машинку обратно.
     - Это вы и хотели нам показать? - спросил он. - Фокусника?
     - Больше, чем фокусника, сэр. Ауб запомнил несколько простых операций и с их помощью ведет расчеты на бумаге.
     - Бумажный счетчик, - вставил генерал со скучающим видом.
     - Нет, сэр, - терпеливо возразил Шуман. - Совсем не то. Просто листок бумаги. Генерал, будьте любезны задать число!
     - Семнадцать, - сказал генерал.
     - А вы, конгрессмен?
     - Двадцать три.
     - Хорошо. Ауб! Перемножьте эти числа и покажите джентльменам, как вы это делаете.
     - Да, Программист, - сказал Ауб, втянув голову в плечи. Из одного кармана он извлек блокнотик, из другого - тонкий автоматический карандаш. Лоб у него собрался складками, когда он выводил на бумаге затейливые значки.
     Генерал Уэйдер резко бросил ему:
     - Покажите, что там.
     Ауб подал ему листок, и Уэйдер сказал:
     - Да, это число похоже на 17.
     Брант кивнул головой.
     - Верно, но, мне кажется, скопировать цифры со счетчика сможет всякий. Думаю, что мне и самому удастся нарисовать 17, даже без практики.
     - Разрешите Аубу продолжать, джентльмены, - бесстрастно произнес Шуман.
     Ауб снова взялся за работу, руки у него слегка дрожали. Наконец он произнес тихо.
     - Это будет 391.
     Конгрессмен Брант снова достал свой счетчик и защелкал рычажками.

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