Сочинение Чья точка зрения мне ближе? (По статьям Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» и Д. И. Писар

Калинов. . . Городок на Волге. Может быть, это Самара или Кострома? Может быть, Тверь или Торжок? Да это и не так важно. Главное - это тот купеческий мир, который так талантливо отразил А. Н. Островский в пьесе “Гроза”. Стоит этот городок на высоком берегу, с которого открывается чудесный вид. Кулигин говорит, полвека живет, а такой красоты не видел. Волга, просторы - поистине левитановские места. Гармония, красота, торжество природы. А в жизни людей? Где эта гармония и красота? купеческие лабазы, старая церковь, разрушенная галерея, высокие заборы, общественный сад над рекой, куда по праздникам, напившись чаю “до третьей тоски”, приходят чинно погулять обыватели. Чем живут эти люди, чем интересуются?

Нелепые и глупые у них представления о природе. Об этом узнаем мы из уст Дикого, когда он отчитывает Кулигина: “Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться”.

Хозяевами в городе являются богатые купцы — представители “темного царства”. “Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие. . . ”, — говорит Кулигин. Отношения в семьях основаны на страхе, самодурстве и деспотизме. Дикой тиранит семью, унижает племянника, с простыми людьми он и вовсе разговаривать не хочет: “Может, я с тобой и говорить не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать или нет. Что я тебе — равный, что ли?”

К хозяевам города относится и богатая купчиха Кабаниха. Это властная хозяйка, привыкшая к беспрекословному повиновению. Она донимает своих близких вечными упреками и жалобами на непочтительность, непослушание. На всех ее словах налет благочестия, а в душе это грубая, необузданная натура. Всякие новшества ей враждебны, ненавистны. Кабаниха — убежденная защитница “темного царства”.

Велика еще власть Диких и Кабаних, но и они уже чувствуют страх, потому что рядом растет другая жизнь, она еще далеко, чуть видна, неясна, но дает себя чувствовать. Они уже боятся, когда чувствуют отпор и сопротивление. Но эта внутренняя слабость, трусость свидетельствуют, что владычеству Диких приходит конец.

Драма “Гроза” произвела огромное впечатление на читателя и зрителя. Пьесу ругали или хвалили, но равнодушных не было. Ведь в центре произведения стоял самобытный русский характер, Катерина Кабанова, которая была воспринята современниками как символический образ, стремящийся к переменам, к новой жизни. А именно такая атмосфера царила в обществе накануне отмены крепостного права (вспомним, что пьеса была написана в 1859 году, а поставлена уже в 1860 году). Два современника Островского, Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев, проанализировав драму Островского, написали критические статьи. Критики разошлись в оценке поступка Катерины Кабановой. Н. А. Добролюбов в статье “Луч света в темном царстве” пишет о решительности, цельности и силе характера Катерины, которая, по его мнению, хоть и выросла в условиях “темного царства”, натура неординарная, “выламывающаяся” из своей среды. Она чувствительна, романтична, способна на настоящее чувство. Недаром Кудряш сразу узнает, о ком идет речь, когда Борис рассказывает ему о женщине, которую он увидел в церкви во время молебна. Катерина отличается от всех (даже от Кулигина, хотя у этих героев и есть точки соприкосновения) обитателей города Калинова. “Ничего нет в этом характере внешне чужого, - пишет Добролюбов, - все выходит как-то изнутри его; всякое впечатление перерабатывается в нем и затем срастается с ним органически”. Катерина Кабанова — характер созидающий, любящий, идеальный.

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