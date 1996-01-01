Сочинение Cеребряный век русской поэзии

Начало XX столетия вошло в историю литературы под красивым именем “серебряного века”. На этот период пришелся великий взлет русской культуры, обогативший поэзию новыми именами. Начало “серебряного века” пришлось на 90-е годы XIX столетия, его связывают с появлением таких замечательных поэтов, как В. Брюсов, И. Анненский, К. Бальмонт. Расцветом этого периода в русской культуре считают 1915 год — время его наивысшего подъема.



Нам известны тревожные исторические события этого времени. Поэты, как и политики, пытались открыть для себя что-то новое. Политики добивались социальных перемен, поэты искали новые формы художественного отображения мира. На смену классике XIX века приходят новые литературные течения: символизм, акмеизм, футуризм.



Одним из первых альтернативных литературных течений стал символизм, объединивший таких поэтов, как К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый и других. Символисты считали, что новое искусство должно передавать настроения, чувства и мысли поэта при помощи образов-символов. При этом художник познает окружающий мир не в результате раздумий, а в процессе литературного творчества — в момент ниспосланного ему свыше творческого экстаза.







Тень несозданных созданий



Колыхается во сне,



Словно лопасти латаний



На эмалевой стене. . .



Полусонно чертят звуки



В звонко-звучной тишине…







Так описывал ощущение зарождения творческой идеи наиболее яркий представитель символизма В. Брюсов. Он сформулировал в своем творчестве идеи этого литературного направления. В стихотворении “Юному поэту” мы находим такие строки:







Юноша бледный со взором горящим,



Ныне даю я тебе три завета.



Первый прими: не живи настоящим,



Только грядущее — область поэта.



Помни второй: никому не сочувствуй,



Сам же себя полюби беспредельно.



Третий храни: поклоняйся искусству,



Только ему, безраздумно, бесцельно.







Но эти заветы не означают, что поэт не должен видеть жизни, создавать искусство ради искусства. Это доказывает многогранная поэзия самого Брюсова, отображающая жизнь во всем ее разнообразии. Поэт находит удачное сочетание формы и содержания. Он пишет:







И я хочу, чтоб все мои мечты,



Дошедшие до слова и до света,



Нашли себе желанные черты.







Для символистов характерна сосредоточенность на внутреннем мире поэта. У К. Бальмонта, например, внешний мир существовал лишь для того, чтобы поэт мог выразить в нем свои собственные переживания:







Я ненавижу человечество,



Я от него бегу, спеша.



Мое единое отечество —



Моя пустынная душа.







Это видно и на примере следующих строк, где обращенность Бальмонта к внутреннему миру отражена не только содержанием, но и формой (частое использование местоимения “я”):







Я мечтою ловил уходящие тени,



Уходящие тени погасавшего дня,



Я на башню всходил, и дрожали ступени,



И дрожали ступени под ногой у меня.







В поэзии К. Бальмонта можно найти отражение всех его душевных переживаний. Именно они, по мнению символистов, заслуживали особого внимания. Бальмонт старался запечатлеть в образе, в словах любое, пусть даже мимолетное, ощущение. Поэт пишет:







Я не знаю мудрости, годной для других,



Только мимолетности я влагаю в стих.



В каждой мимолетности вижу я миры,



Полные изменчивой радужной игры.







В споре с символизмом родилось новое литературное течение “серебряного века” — акмеизм. Поэты этого направления — Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам — отвергали тягу символизма к неизведанному, чрезмерную сосредоточенность поэта на внутреннем мире. Они проповедовали идею отображения реальной жизни, обращения поэта к тому, что можно познать. А посредством отображения реальности художник-акмеист становится причастным к ней.



И действительно, в творчестве Николая Гумилева мы находим в первую очередь отражение окружающего мира во всех его красках.

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