Сочинение Cловом можно убить, словом можно спасти (мини-сочинение)

Сколько слов произносится людьми. . . А слова -они важные. Это информация. Если принять за неоспоримость то, что слово материально. Если верить, что слово - это энергия.

А энергия бывает разной: положительной (позитивной) и отрицательной (негативной). Значит, и всё, что мы произносим, можно разделить на эти две большие группы.

К сожалению, сегодня, в век техники и инноваций, слова потеряли своё истинное предназначение. Сколько пустых, никому не нужных слов осталось висеть в воздухе. Ведь сказанное нами не исчезает. Оно продолжает витать над нами, всё также отдавая свою энергию. А сколько слов, заряженных негативной энергетикой, продолжают разрушать общество? Сколько мата и ругательств мы повседневно слышим на улицах, видим в интернети и СМИ. Негативная энергия этих слов преследует нас и в реальном, и в виртуальном мирах.

Слово выводит человека из себя, меняет судьбы, разбивает отношения и даже убивает.

". . . словом можно спасти. "

Не спорю. И даже поддерживаю это мнение и могу доказать на конкретных фактах. Вспомним, например, святого Серафима Саровского. Он творил чудеса, исцелял людей, которые постоянно тянулись к нему. И значимую роль в этом играло именно слово. "Христос Воскресе, радость моя. "-именно этими словами старец встречал всех, пришедших к нему. Всех, от генерала до пьяницы; от богача до нищего. . . Всем Серафим Саровский дарил радость, тепло, счастье. А речь идёт, как о спасении на духовном, так и на материальном уровне. Эти добрые слова вселяли надежду, исцеляли душу, позволяли по новому взглянуть на жизнь. Они были, как плечо, заботливо подставленное споткнувшемуся на жизненном пути человеку, позволяя ему идти дальше без синяков и садин.

И в заключени приведу строки поэта В. Шефнера:

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить. .