Cочинение «28 героев - панфилофцев»

Первое поражение фашистским войскам удалось нанести только в битве за Москву. Гитлер хотел полностью уничтожить нашу столицу. Его отборные дивизии – крупные воинские соединения, лучшие танки и самолеты с сентября по декабрь 1941 года штурмовали Москву. Фашистские генералы уже разглядывали окраины города в бинокли и готовились к победному параду, но советские бойцы держались. Всю страну тогда облетели слова первого из защитников столицы Василия Клочкова: « Велика Россия, да отступать некуда – позади Москва!» Его отряду в двадцать восемь бойцов из дивизии генерала Панфилова пришлось сражаться с несколькими десятками вражеских танков. Когда кончились боеприпасы, солдаты с последними гранатами в руках бросались под танки.

В этой битве из 28 панфиловцев был мой прадедушка, который умер в 25 лет. Он получил пять медалей. Он подбил пять танков, но остался еще один. Он бросился к танку и кинул гранату. Один из солдат неприятеля попал в него, и мой прадедушка погиб.

Я очень горжусь своим прадедушкой, тем, как он отважно боролся за Москву.