Cочинение «А. К. Саврасов "Грачи прилетели" (сочинение по картине)»

Передо мной картина выдающегося русского художника А. К. Саврасова «Грачи прилетели», написанная в 1871 году. На первый взгляд, это обычный, даже невзрачный, зимний деревенский пейзаж. Но стоит только присмотреться внимательней, как начинаешь ощущать то особенное настроение, которым проникнута картина. Понимаешь, каким глубоким смыслом наполнил художник свою работу.



Вот перед нами земля, еще спящая под покровом снега. Стоят голые согнувшиеся деревья. Они, словно живые, протягивают навстречу друг другу свои озябшие руки-ветви. Унылые дома прячутся за забором от ветра. Небо, как это бывает зимой, затянуто тяжелыми серыми тучами. Пустынные поля подернуты легкой дымкой. Вся природа еще охвачена зимним сном, и ощущается, как морозно вокруг.



Но взгляните! На пасмурном небе кое-где блеснули робкие лучики солнца, скользнули по крышам домов и осветили теплыми бликами церквушку. Тучи расступились и стали не такими холодными. И снег на лужайке уже не блестит, как зимой, ледяными искорками. Здесь и там на нем образовались проталины, он словно тоже чувствует приближение тепла. Там, вдалеке, еще царствует матушка-зима, но здесь уже все иначе. Скоро она совсем уступит свои права весне. Удивительно, с каким мастерством автор на примере обычного деревенского пейзажа показал тонкую, едва уловимую грань между двумя временами года.



Что же ярче всего свидетельствует о приближении весны? Конечно же, птицы. Грачи. Это они возвещают людям о том, что закончились холода, что скоро зазвенит капель, зажурчат веселые ручейки, вздохнут полной грудью поля. Посмотрите на эту стайку грачей на деревьях. Как весело перелетают они с ветки на ветку, как радуются первому весеннему солнышку. И именно они сильнее, чем расступившиеся тучи или лужицы талого снега, наполняют картину особым светом, вселяют в наши сердца восторг, радость, хорошее настроение Грачи прилетели — весна наступила! Недаром работы художника пользуются популярностью во многих странах. И интерес к ним ничуть не уменьшается со временем. А. К. Саврасов умел изображать жизнь природы в ее постоянном изменении и перевоплощении; в мельчайших, еле уловимых деталях раскрывать ее внутренний мир, ее удивительную глубину и красоту.