Cочинение «А. Н. Комаров "Наводнение" (сочинение по картине)»

А. Н. Комаров известен как художник-анималист. Изучая животных, их поведение в изменяющихся условиях природы, он делится с нами своими наблюдениями с помощью кисти и холста.



На картине А. Н. Комарова «Наводнение» — ранняя весна. Однако это время года приносит лесным зверушкам не только радость теплых солнечных дней, но и неприятности, и даже настоящую беду.



Весеннее солнышко растопило снег, растаял и лед, сковывающий берега реки. Высоко поднялась вода, заливая кусты и корни высоких деревьев. Испуганные звери покидают затопленные норы и пытаются спастись от паводка на редких островках холмов, окруженных холодной водой. Но не все успевают добраться туда, не всем хватает места на земле. Вот заяц забрался на сучковатую ветку старого дерева. Ему очень страшно. Прижавшись спиной к корявой коре, заяц внимательно смотрит на прибывающую воду. Мне очень жаль зверька, попавшего в беду. Если через несколько дней паводок не спадет, зайцу, наверное, трозит голодная смерть. Художнику очень хорошо удалось показать нам, насколько суровы законы, царящие в природе, и именно в это время терпящим бедствие животным необходима помощь человека.



Картина А. Н. Комарова проникнута любовью к животному миру и всей природе.