Cочинение «"А был он лишь солдат"»

Через много лет после победы нашего народа в Великой Отечественной войне белорусский писатель Василь Быков обращается к теме войны, так как видит истоки и причины победы в нравственной силе русского солдата и всего народа.

Два солдата, Сотников и Рыбак, из повести Быкова "Сотников" по - разному ведут себя в экстремальных условиях. Вот перед нами боец, солдат Сотников, скромный, не заметный человек, без всяких внешних признаков героя, необыкновенной личности, бывший учитель. Почему, будучи больным и слабым, он пошёл на ответственное задание? Ведь одной из причин того, что они с Рыбаком оказались в руках врага, явилась его болезнь: он не сдержал душивший его кашель и этим обнаружил себя и здорового и сильного Рыбака. Он пошёл в разведку, потому что отказались другие, такие же слабые, как и он. " Почему они, а не я должен идти, какое я имею право отказываться?" - вот мысли Сотникова перед уходом в разведку. Некоторые считают, что Сотников не имел право идти в разведку, так как был простужен и кашлял. Нет, имел. Военное и мирное время несравнимы. Тяжело было всем. Гражданский долг, совесть и честь не позволили Сотникову переложить жизненно опасное задание на плечи других. Сотников до последнего дыхания, как настоящий солдат, остаётся верным долгу человека и гражданина: " Что ж, надо было собрать в себе последние силы, что бы с достоинством встретить смерть. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко даётся она человеку, чтобы беззаботно относиться к её концу".

Сотников хотел бы умереть в бою, но это стало для него невозможно. Измученный пытками, он остаётся не сломленным. Истоками его мужества, героизма явилась глубокая убеждённость в справедливости той борьбы, которую ведёт народ, воспитавший и вскормивший его. Сотников погибает физически, но не духовно, потому что он отказался от предательства. Перед казнью он видит в толпе мальчика, встречается с ним взглядом и убеждается, что честно выполнил свой долг на Земле.

А вот про Рыбака не хочется говорить как о солдате, потому что он встал на путь предательства во имя спасения собственной жизни.

Ещё об одном солдате хочется сказать после прочтения лирической повести о войне "Пастух и пастушка". Как страшно, когда двадцатилетний лейтенант вынужден был убивать фашистов, хоронить товарищей. Он не редко слышал, как трещали кости пехотинцев под гусеницами танков, потому что он воевал. А умер этот солдат, именно умер, от незначительной раны. Причина? Три дня любви.

Зачерствевшее сердце солдата вдруг оттаяло, закипело, заговорило стихамиЕ и не смогло больше находиться среди крови, насилия, смерти.

Невозможно даже перечислить все произведения, воспевшие подвиг простого солдата в Великой Отечественной войне. Этот подвиг Борис Васильев в повести " В списках не значится", в которой лейтенант Плужников, не успевший даже встать на воинский учёт, стал последним защитником Брестской крепости. Несколько месяцев он сопротивлялся фашистам, сражался до последних своих сил и возможностей, без пищи и воды. И когда его, ослепшего, обросшего и оборванного, пленили немцы, да и тогда он ведёт себя с таким достоинством, что даже враги перед ним склонили свои головы в знак уважения к нему.

Таких героев, известных и не известных, было не мало. В память о всех погибших героях в городах нашей страны заложены вечные огни, а в Москве, на могиле неизвестного солдата, высечены слова: "Имя твоё не известно, подвиг твой бессмертен". Книги о войне тоже памятник погибшим солдатам. Оружие писателя - его перо, его книги - вклад в общее дело борьбы за мир.