Cочинение «А знаете ли»

Когда наступает осень. . . . Я радуюсь ей. . . . когда она заканчивается. . . Я начинаю грустить. . . . . У Меня в душе, в мыслях и вообще во всем Моем внутреннем мире. . . Осень будет всегда. . . она не будет кончаться. . . . Я пишу это со слезинкой на глазах. . . . ведь сейчас, когда я это делаю. . . на дворе 29 марта. . . . . и до осени еще целых два сезона. . . . . . так пусть же осень будет всегда в сердцах тех кто ее любит, кто любит шорох ее листьев, шум свежего ветерка, разноцветие ее красок и их теплоту. . . . пусть же эта теплота согревает нас всегда, есть ли за окном осень или нет. .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--