Cочинение «А.И.Куинджи «Березовая роща»»

Куинджи своеобразный и интересный художник, пришедший в живопись не только со своей темой, но и оригинальной техникой. Его картины буквально излучают внутренний свет, наполнены воздухом и пространством. Картина «Березовая роща» привлекает своей безыскусной обыденностью и в то же время открывает волшебство и красоту в повседневном и привычном пейзаже: стройные березки, нежная зелень, пронизанная золотыми солнечными лучами, прозрачное небо. Кажется, еще мгновение, и зазвенит роща на все голоса, запоют птахи, возвещая о приходе дня. Почему же знакомый и даже привычной пейзаж трогает за душу, заставляет трепетать сердце? Художник увидел красоту окружающего мира и заставил нас задуматься о хрупкости и невосполнимости природы. Человек, вмешиваясь в окружающую среду, разрушает ее, не задумываясь о последствиях. Картины, подобные этой, учат бережно и трепетно относиться к природе, не царствовать над ней, а постараться органически слиться с ней, обретая покой и мир в душе.