Cочинение «Ах, лето»

В этом году я не училась последние дни учёбы. Я начала ходить в школьный лагерь. Мы ходили гулять. Смотрели кино. Там было очень интересно.

В июле я поехала с сестрой в Москву. В Москве мы с сестрой ходили в Кремль, в Мавзолей. Мне всегда было интересно посмотреть на Ленина, потому что он сказал великие слова: «Учиться, учиться, учиться». На следующий день мы пошли в дельфинарий. Я первый раз увидела настоящих дельфинов. После дельфинария мы зашли пообедать. И так каждый день мы гуляли по Москве. Москва очень большой и красивый город. Так незаметно прошла неделя, и я вернулась в свой любимый город Казань.

И я поняла: «В Москве хорошо, но дома всё равно лучше. »