Cочинение «Альберт Эйнштейн»

Альберт Эйнштейн (1879-1955) родился в Германии, в городе Ульеме 14 марта 1879 года. С 14 лет вместе с семьёй жил в Швейцарии, где в 1900 году окончил Цюрихский политехникум. Уже в период обучения в политехникуме Эйнштейн своим мнением и высказываниями вошел в противоречие с классической Ньютоновской теорией, чем нажил себе недоброжелателей среди преподавателей и колле г. Из-за этого он имел сложности с устройством на работу, т. к. европейские университеты требовали рекомендации и отзывы, которых из-за разногласий с преподавателями у Эйнштейна не было.



Наконец, в 1902 году он получает место технического эксперта в патентном бюро города Берна и обретает определенную финансовую стабильность. Это дало возможность Эйнштейну заниматься за счет личного времени, а иногда и украдкой на службе своими исследованиями. Эйнштейн создает специальную теорию относительности, выполняет исследования по статистической физике, броуновскому движению, теории излучения, издает ряд научных статей. Тогда же он открыл закон взаимосвязи массы и энергии (E=MC 2 ) , который лежит в основе всей ядерной энергетики. Работы Эйнштейна получили известность, и в 1909 году он был избран профессором Цюрихского университета, а затем – Немецкого университета в Праге. К этому времени он женат и имел двух детей. В 1914 году Эйнштейн был приглашен преподавать в Берлинский университет.



В период своей жизни в Берлине он завершил создание общей теории относительности, развил квантовую теорию излучения. В его теории фотоэффекта свет рассматривается как поток квантов (фотонов) . Существование фотонов было подтверждено в 1922 году в экспериментах американского физика А. Комптона. Эйнштейн установил основной закон фотохимии (закон Эйнштейна) , по которому каждый поглощенный квант света вызывает одну элементарную фотохимическую реакцию. За открытие законов фотоэффекта и работы в области теоретической физики Эйнштейн получил в 1921 году Нобелевскую премию. Эйнштейн был членом многих академий мира и научных обществ. В 1926 году его избрали почетным членом Академии наук СССР В 1933 году после прихода к власти в Германии фашистов Эйнштейн эмигрировал в США, где он работал в Институте высших исследований. Альберт Эйнштейн активно выступал против разработки и создания ядерного оружия, в письме к президенту Рузвельту 11 октября 1939 года он предупреждал о потенциальных последствиях ядерных взрывов. В последние годы жизни Эйнштейн работал над созданием Единой теории поля. Ее смысл, главным образом, заключается в том, чтобы с помощью одного единственного уравнения описать взаимодействие трех фундаментальных сил: электромагнитных, гравитационных и ядерных. Скорее всего, неожиданное открытие именно в этой области и побудило Эйнштейна уничтожить свой труд. Что это были за работы? Ответ, увы, великий физик навеки унес с собой.