Cочинение «Александр Македонский»

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ (356-323 до н. э. ) , царь Македонии с 336. Сын царя Филиппа II, воспитывался Аристотелем. Победив персов при Гранике (334) , Иссе (333) , Гавгамелах (331) , подчинил царство Ахеменидов, вторгся в Ср. Азию (329) , завоевал земли до р. Инд, создав крупнейшую мировую монархию древности. АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ (Александр III Великий) (356, Пелла, Македония – 13 июня 323 до н. э. , Вавилон) , царь Македонии, великий полководец, создатель крупнейшего государства древнего мира. Наследник Филиппа II Сын македонского царя Филиппа II и царицы Олимпиады, Александр получил прекрасное для своего времени образование, его воспитателем с 13 лет был Аристотель.



Любимым чтением Александра были героические поэмы Гомера. Военную подготовку он прошел под руководством отца. Уже в юные годы он продемонстрировал исключительные способности к полководческому искусству. В 338 личное участие Александра в битве при Херонее во многом решило исход битвы в пользу македонян. Юность наследника македонского престола была омрачена разводом родителей. Вторичная женитьба Филиппа на другой женщине (Клеопатре) стала причиной ссоры Александра с отцом. После загадочного убийства царя Филиппа в июне 336 до н. э. 20-летний Александр был возведен на престол. Поход на Восток. Греческое войско Главной задачей молодого царя стала подготовка к военному походу в Персию. В наследство от Филиппа от получил сильнейшую армию Древней Греции, но Александр понимал, что для победы над огромной державой Ахеменидов понадобятся усилия всей Эллады. Ему удалось создать панэллинский (общегреческий) союз и сформировать объединенное греко-македонское войско. Элиту армии составляли телохранители царя (гипасписты) и македонская царская гвардия. Основой конницы были всадники из Фессалии. Пешие воины носили тяжелые бронзовые доспехи, главным оружием их было македонское копье – сарисса. Александр усовершенствовал боевую тактику своего отца. Македонскую фалангу он стал строить углом, такое построение позволяло концентрировать силы для атаки правого фланга противника, традиционно слабого в армиях древнего мира. Помимо тяжелой пехоты в войске имелось немалое число легковооруженных вспомогательных отрядов из разных городов Греции. Общая численность пехоты составляла 30 тыс. человек, конницы – 5 тыс. Несмотря на сравнительно небольшую численность, греко-македонское войско было хорошо обучено и вооружено. Битвы при Гранике и Иссе В 334 армия македонского царя переправились через Геллеспонт (совр. Дарданеллы) , началась война под лозунгом отмщения персам за поруганные греческие святыни Малой Азии. На первом этапе военных действий Александру противостояли персидские сатрапы, управлявшие Малой Азией. Их 60-тысячное войско было разгромлено в 333 в битве при реке Граник, после чего греческие города Малой Азии были освобождены.



Однако государство Ахеменидов обладало огромными людскими и материальными ресурсами. Царь Дарий III, собрав лучшие войска со всех концов своей страны, двинулся навстречу Александру, но в решающем сражении при Иссе вблизи границы Сирии и Киликии (район современного Искандеруна, Турция) его 100-тысячное войско было разбито, а сам он едва спасся бегством. Александр в Египте Александр решил воспользоваться плодами своей победы и продолжил поход. Успешная осада Тира открыла ему дорогу в Египет, и зимой 332-331 греко-македонские фаланги вышли в долину Нила. Население порабощенных персами стран воспринимало македонцев как освободителей. Для сохранения устойчивой власти в захваченных землях Александр предпринял неординарный шаг – провозгласив себя сыном египетского бога Аммона, отождествлявшегося греками с Зевсом, он становился в глазах египтян законным правителем (фараоном). Другим способом укрепления власти в покоренных странах явилось переселение в них греков и македонян, что способствовало распространению греческого языка и культуры на огромных территориях. Для переселенцев Александр специально основывал новые города, обычно носившие его имя. Наиболее известный из них – Александрия (Египетская). Разгром державы Ахеменидов После проведения финансовой реформы в Египте Александр продолжил поход на Восток. Греко-македонское войско вторглось в Месопотамию. Дарий III, собрав все возможные силы, пытался остановить Александра, но безуспешно, 1 октября 331 персы были окончательно разгромлены в сражении при Гавгамелах (близ современного Ирбиля, Ирак). Победители заняли исконные персидские земли, города Вавилон, Сузы, Персеполь, Экбатану.

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