Cочинение «Американские музыканты»

Луи Дэниэл Армстронг родился 4 июля 1900 года в Новом Орлеане, родине американского джаза. Его отец Вилли был рабочим. Его предки были рабами. В 1913 году он стал руководителем школьного ансамбля. Один музыкант научил его играть по нотам, когда он поступил в речной оркестр Миссисипи. В 1922 году он уехал в Чикаго, чтобы играть в Креольском джазовом ансамбле Оливера. Армстронг организовал свой собственный ансамбль в Чикаго в 1925 году. С его феноменальной способностью к мелодическим вариациям, он смог превратить джаз из оркестровой музыки в сольное искусство. Армстронг впервые использовал голос как инструмент. Еще одним нововведением Армстронга был профессиональный джаз.



Он часто появлялся на телевидении и создал более 35 фильмов. Его классические произведения включают «Вест Энд Блюз», «Везе Берд». Он умер 6 июля 1971 года в Нью-Йорке. Билли Холидей была лучшей джазовой певицей своего поколения, и по мнению ее последователей и многих критиков, она была величайшей джазовой певицей XX столетия. Хотя Холидей не получила профессионального образования, ее пение было очень искусным. Билли Холидей родилась 7 апреля 1915 года в Балтиморе. Ее отец был профессиональным гитаристом. Первый певческий дебют Холидей состоялся в 1931 году в ночных клубах Гарлема. Она не была широко известна до 1935 года, но ее ранние пластинки сейчас считаются шедеврами джаза. Она давала концерты вместе с Дюком Элингтоном, Каунт Бейси, Флетчером Хендерсоном, Бени Гудменом. Холидей умерла в Нью-Йорке 17 июля 1959 года.