Cочинение «Американский романтизм»

В развитии американского романтизма выделяют два периода: ранний ( 20-30 годы) и поздний ( 40-60 годы).



Ранний этап представлен именами Вашингтона Ирвинга и Фенимора Купера; переходным этапом считается творчество трансценденталистов - Р. У. Эмерсона и Г. Д. Тора; поздний романтизм связан с деятельностью Эдгара По, Натаниэля Хоторна, Германа Мелвилла, Гарриет Бичер-Стоу, Генри Лонгфелло и Уолта Уитмена.



Американский романтизм развился на фоне выдающихся событий американской истории: буржуазная революция ХVIII ст. привела к созданию США; война Америки за независимость (1812 - 1814), которая обусловила освобождение от английского владычества, движение за отмену закона о рабстве, который получил название аболиционизма (от англ. to abolish - отменять закон). Финальным событием, которое оставило после себя глубинный след в литературе, стала война между Севером и Югом (1861 - 1865), которая началась из-за спора между промышленным Севером и плантаторским Югом за Дикой Запад, но со временем переросшая в героическую борьбу жителей северных штатов за демократические преобразования, за уничтожение позорного рабства. Таким образом, в литературе американского романтизма приобрели развитие два направления: аболиционистский (Лонгфелло, Бичер-Стоу) и «плантаторская традиция», главный представитель которой, Вильям Гилмар Симмс, писал в сентиментальном духе о жизни черных рабов на плантациях и прославлял плантаторов, сравнивая их с древними римлянами.



Американский романтизм развился в период становления США. Молодая страна только начала сознавать собственную самобытность, и романтизм с его установкой на национальное лицо оказывал содействие утверждению американской культуры как оригинальной. Не смотря на все проблемы, которые существовали в обществе, писатели молодой страны верили в широкие возможности США, в их творчестве существовала вера в «американскую мечту». Даже самый трагичный из ранних американских романтиков, Герман Мелвилл, не терял веры в возможности американской демократии. Эту оптимистичную веру сохранял и Эмерсон, который говорил в одной из своих лекций: «Америка является страной будущего. . . страной, где все только начинается. . . ».



Культура США формировалась на основе разных источников, но главным источником все же таки является культура Англии. Общность языка роднила и роднит американцев с британцами, но писатели-романтики, хотя и с благосклонностью относились к английской традиции, славной своим богатством, но все же таки отстаивали право американской культуры на самобытность.



Ярким примером синтеза европейской традиционности и американской самобытности можно считать творчество Фенимора Купера, который в романе «Следопыт» взял в качестве эпиграфов слова из произведений Спенсера, Шекспира, Мильтона, Драйдена, Томсона, Вордсворта, Байрона, Мура и других британских поэтов волны романтизма. Одновременно и мужественный Чингачгук, и благородный Натти Бумпо пришли к творчеству Купера из американского фольклора, который формировался на основе старинных сказаний индейцев, негритянского устного народного творчества и творчества белых пионеров, которые успели породить таких «американских Робин Гудов», как исследователь новых земель Даниэль Бун, лесоруб Поль Беньян, охотник Кот Карсон, перевозчик Майк Финк. Большинство из них являются историческими фигурами, воспетыми народом через силу их личностей, которые утверждалась в борьбе со стихиями.



Когда перед американским романтизмом встала проблема осмысления национального характера, на авансцену был выдвинут волевой человек, который создал себя сама ( self-made man).



Русский писатель Л. Андреев считал мужество главной чертой американцев: «Их деятельность в мире является деятельностью мужчин, иногда безжалостных до жестокости, иногда широко и свободно великодушных, но всегда твердых, последовательных и сильных».



Но сами американцы не были в восхищении от национального характера. Например, В. Ирвинг в своей «Истории Нью-Йорка» (1809) распределял американцев на две разные исторические нации. Первая - «отважная порода китобоев, лесорубов, рыбаков». Писатель сравнивал эту первую волну переселенцев с выносливыми кочевыми арабами. Но на смену пионерам шла другая волна иммигрантов: «вслед за повозками шла банда длинноногих, худых мазуриков с топорами на плечах и тюками за спинами, которые твердо решили благоустроить страну независимо от желания ее первоначальных собственников».



Напрасно философские настроенные Эмерсон и Тора воспевали жизнь на лоне природы и предостерегали своих соотечественников от сумасшедшей погони за социальным успехом и богатством. Америка однозначно избрала своим основным девизом словосочетания «to made money». Поэтому в американской литературе возник герой-одиночка, индивидуализм которого традиционно толкуется как героический, хотя и не идеальное состояние личности. Такова и сейчас концепция личности в американской литературе.



Американский романтизм породил не только концепцию национальной культуры, он породил и специфическое осмысление жанров, заимствованных в Европе. Неистовый темп американской жизни создал условия для появления разнообразных «сокращенных явлений». Например, явление «fast food» (быстрой пищи) возникло именно в Америке согласно девизу «time is money» (т. е. во все то время, когда американец занимается пищей, развлечениями, любовью или чтением, он не зарабатывает деньги и это плохо).



Американские романтики вынуждены были приспосабливаться к условиям американской жизни. Поэтому и приобрел такое значение жанр «short story» (короткого рассказа), которым было возможно что-то заработать литератору, опубликовав произведение в популярной газете. Деловые американцы ХIХ ст. не были большими приверженцами романной формы (она требовала слишком много времени).



Короткий рассказ представлен в американской литературе в разнообразных проявлениях: фантастическом, детективном, философском, аллегорическом, психологическом.

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