Cочинение «Анализ «Поучения Владимира Мономаха»»

Личность Владимира Мономаха.



Князь Владимир Мономах (1053-1125), прежде чем стать старшим на Руси киевским князем в 1113 году, княжил во многих русских землях, много воевал: то с воинственными соседя ми-русичами, то с половцами, периодически нападавшими на русские земли. Постепенно внутренние распри утихли, половцы присмирели. Простые люди с уважением относились к своему князю, ценили его за желание сделать Русь единой. Владимир Мономах надеялся, что его потомки продолжат начатое им дело, поэтому князь создал «Поучение», где вывел образ идеального правителя, который имеет крепкую веру, чтит церковь и никогда не забывает о молитве.



2) Какую цель ставил перед собой князь Владимир Мономах, создавая свое «Поучение»?



Время Мономаха было временем первого расцвета художественной и литературной деятельности. В Киеве и других городах строились церкви и украшались живописью; сам Мономах построил несколько церквей и, между прочим, на Альте, где был убит Борис. Сам Владимир Мономах написал «Поучение своим детям», замечательный литературный памятник того времени. Цель, которую поставил перед собой Владимир Мономах, создавая своё «Поучение. . . », — просветить своих потомков.



3) Что советует Мономах своим потомкам?



(«не ленитесь», «напойте и накормите просящего», «ни правого, ни виновного не убивайте», «гордости не имейте в сердце и в уме», «старых чтите, как отца», «больного навестите» и т. д.