Cочинение «Анализ «Повести о Петре и Февронии Муромских»»

1) Истории создания «Повести о Петре и Февронии Муромских».



Во времена Ивана Г розного Московский митрополит Макарий поручил собирать по русским городам предания о прославившихся своими благочестивыми поступками праведных людях. Впоследствии церковный собор провозглашает их святыми. Священник Ермолай получил поручение написать сочинение о муромских святых — князе Петре и его супруге княгине Февронии. Ермолай-Еразм написал «Повесть о Петре и Февронии Муромских», которые на соборе в 1547 году были канонизированы, то есть объявлены «новыми чудотворцами», святыми.



2) Особенности сюжета «Повести о Петре и Февронии Муромских».



Источники сюжета. Источником сюжета для «Повести. . . » Ермолая-Еразма послужила местная легенда о мудрой крестьянской девушке, ставшей княгиней (село Ласково в пяти километрах от села Солотчи и бывшего Солотчинского монастыря, откуда была родом Феврония, существует и в наши дни). Народное предание оказало столь сильное влияние на Ермолая-Еразма, что он создал произведение, не связанное с канонами житийного жанра: перед нами увлекательное сюжетное повествование, мало чем напоминающее рассказ о подвиге святых во славу церкви. И в сюжете, и в содержании отдельных эпизодов, и в загадывании и разгадывании загадок заметно проявляются фольклорные мотивы. Показательно в этом отношении то, что рассказ Ермолая-Еразма о Петре и Февронии, признанных церковью святыми, не был включен в «Великие Минеи-Четии», в которых наряду с другими текстами помещались многочисленные жития русских святых.



Основные этапы сюжета. Экспозиция. «Сей убо в Рустей земли град, нарицаемый Муром» — так просто начинается повесть. В граде этом, как рассказывают, говорит повествователь, княжил благоверный князь Павел. И стал к его жене летать змий-насильник. Для посторонних он принимал облик Павла. Жена Павла поведала мужу о своем несчастий, и стали оба думать, как избавиться от насильника. Однажды, когда змий снова прилетел к жене Павла, она спросила змия «с почтением»: «Многое ты знаешь, знаешь ли ты кончину свою: какая она буде и от чего?» Прельщенный «добрым прельщением» жены Павла, змий ответил: «Смерть моя — от Петрова плеча, от Агрикова меча». Брат Павла, Петр, решает убить змия, но не ведает, где ему достать Агриков меч. Он находит этот меч в одной из своих поездок для уединенной молитвы в загородном храме в алтаре между «керамидами», то есть керамическими плитками, обычно закрывавшими погребения. Удостоверившись, что в храмине у жены Павла сидит не Павел, а змий, принявший облик Павла, Петр ударяет его Агриковым мечом. К змию возвращается его подлинный облик, и он «трепеща» умирает, обрызгав Петра своею кровью. От этой крови Петр покрывается струпьями. Болезнь его невозможно вылечить.



Завязка сюжетного действия. Страшная болезнь Петра служит завязкой второй части повести, где появляется мудрая дева Феврония, излечивающая князя. Феврония — «мудрая дева» сказочных сюжетов. Внешние проявления её большой внутренней силы скупы. Она готова на подвиг самоотречения, победила свои страсти. Её любовь к князю Петру потому и непобедима внешне, что она побеждена внутренне, ею самой, подчинена уму. Вместе с тем её мудрость — не только свойство её ума, но в такой же мере — её чувства и воли. Между её чувством, умом и волей нет конфликта: отсюда необыкновенная «тишина» её образа.



Развязка. Животворящая сила любви Февронии так велика, что жердья, воткнутые в землю, расцветают в деревья по её благословению. Она настолько сильна духом, что разгадывает мысли встреченных ею людей. В силе любви, в мудрости, подсказанной ей этой любовью, Феврония оказывается выше даже своего идеального мужа — князя Петра. Их не может разлучить сама смерть. Когда Петр и Феврония почувствовали приближение смерти, они стали просить у Бога, чтобы умереть в одно время, и приготовили себе общий фоб. После того они приняли монашество в разных монастырях. И вот, когда Феврония вышивала для храма богородицы «воздух» для святой чаши, Петр послал ей сказать, что он умирает, и просил её умереть с ним вместе. Но Феврония просит дать ей время дошить покрывало. Вторично послал к ней Петр, велев сказать: «Уже мало пожду тебя». Наконец, посылая р третий раз, Петр говорит ей: «Уже хочу умереть и не жду тебя». Тогда Феврония, которой осталось дошить лишь ризу святого, воткнула иглу в покрывало, обвертела о неё нитку и послала сказать Петру, что готова умереть с ним вместе.



Эпилог. После смерти Петра и Февронии люди положили тела их в отдельные гробы, но на следующий день тела их оказались в общем, заранее приготовленном ими гробу.

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