Cочинение «Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV-начала XVI веков»

Впервые сцена «Поклонения младенцу Христу» была изображена в произведении Робера Кампена, так называемого Флемальского мастера. В первой трети XV века он создает алтарный образ «Рождество Христово», изобразив коленопреклоненных Марию и Иосифа со свечой, лежащего на земле младенца в окружении пастухов с музыкальным инструментом - волынкой, двух женщин - повитух и ангелов. Впоследствии сюжет Поклонения обособляется и получает широкое распространение в итальянской живописи XV и XVI веков. Одним из первых обратившихся к этой теме в Италии был Джентиле да Фабриано в пределе своего знаменитого «Поклонения волхвов». Однако наибольшее влияние на последующих художников произвели произведения Филиппо Липпи. Он тщательно разрабатывал этот иконографический сюжет, создавая многочисленные вариации. Сцена «Поклонения младенцу Христу» претерпевает значительные изменения в творчестве последующих художников, которые отходят от композиционного решения Филиппо Липпи и в работе «Поклонение младенцу Христу» в Академии Художеств (Флоренция) .



Работы Филиппино Липпи, Пьеро ди Козимо и Мариотто Альбертинелли были созданы по иконографическому типу «Поклонение младенцу Христу» . Во все трех произведениях Мария представлена коленопреклоненной с молитвенно сложенными руками. Такой образ восходит к рассказу Бригитты Шведской в ее «Откровении» о видении девы Марии. Здесь происходит соединение сцены «Рождества» и «Поклонения» . Однако, все три композиции представляют различные моменты этого события. Филиппино Липпи изображает сцену «Поклонения» на веранде, за которой располагается пейзаж. На парапете находятся четыре вазы с красными и белыми цветами, возможно, розами. Они символизируют кровь мученической смерти Христа и чистоту душевную и телесную Девы Марии. За парапетом изображены розовые кусты и лилии, символизирующие также непорочность Мадонны. Три белоснежные лилии являются одним из постоянных атрибутов Девы Марии в «Благовещении» . В произведениях художников Италии на тему «Поклонению младенцу Христу» эти цветы встречаются крайне редко. Вероятно, автор поместил Марию, младенца и ангелов в райском саду. Такое изображение было характерным для позднего средневековья и раннего Возрождения. Однако, сад также символизировал и девственность Марии. За ее фигурой на скамье лежит книга. Возможно, Филиппино хотел подчеркнуть связь с важным событием, предшествующим Рождеству - Благовещением. Считается, что в момент появления архангела Гавриила Мария читала пророчество Исайи в Библии. Книга является еще одним атрибутом Святой Девы.



Подобные аксессуары не раз встречаются в творчестве Филиппино Липпи. Например, в произведении «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». Художник изображает на первом плане парапет, на котором лежит раскрытая книга и стоит ваза с цветами, той же формы, что и в «Поклонении младенцу Христу» . Филиппино повторяет и элементы пейзажа, например, деревья и очертания города, с возносящимся к небу шпилевидными башнями. Вероятно, художник решил развить этот мотив в более позднем произведении «Поклонении младенцу Христу» . И в последствии Филиппино применял в своих работах мотив парапета, но решал его уже более строго, лаконично, без дополнительных элементов (ваз, книги) , например, в «Поклонении младенцу Христу» из Уффици. Филиппино уделяет большее внимание Марии, нежели младенцу. Для итальянского искусства XVXVI веков характерен повышенный интерес к образу Богородицы. Разрабатывается даже несколько иконографических типов изображения Марии. Становятся распространенными сцены, в которых Святой Деве принадлежит главная роль, как, например Мадонна с младенцем, Поклонение, Коронование Марии и другие.



Мотив «Поклонения» в розовом саду несколько раз повторялся с небольшими изменениями в работах самого Филиппино Липпи, а, в последствии, был использован и другими мастерами. Так, например, в собрании галереи Питти находится произведение Франческо Боттичини «Поклонение младенцу Христу», приписываемая одно время к кругу работ Филиппино Липпи. Композиционное решение этого тондо во многом сходно с эрмитажным. Местом действия выбрана веранда в розарии. Она более детально проработана, чем у Филиппино. Вместо опор парапета, напоминающие пилоны, Боттичини изображает балясины. Им вторят вертикали стволов деревьев, которые разделяют пространство на несколько частей. На первом плане также располагаются фигуры Мадонны с младенцем в окружении шести ангелов. В произведении Боттичини тела более весомы, художник выверяет анатомические пропорции. Хотя Франческо и изображает ангелов, осыпающих младенца лепестками роз, довольно торжественную и необычную сцену, из этого тондо исчезает мистический оттенок. Оно наполняется тихой радостью, умилением. Подобные настроения были свойственны художникам того времени. Им проникнуто и произведение Мариотто Альбертинелли «Поклонение младенцу Христу» . Сцена «Поклонения младенцу» не раз встречается и в творческом наследии самого Филиппино Липпи. В основном, это двухфигурные композиции с изображением Марии и Христа.

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