Cочинение «Анализ основных стихотворений «Канцоньере»»

Кроме разделения на Первую и Вторую части, сделанного самим автором, в «Канцоньере» можно выделить шесть разделов, основываясь на стилистических, тематических и хронологических критериях (хотя речь и идет об «идеальной» хронологии, которая далеко не всегда соответствует реальной хронологии первых вариантов сборника). Разделы сборника группируются следующим образом: I раздел состоит из 60 стихотворений, большая часть этих текстов создана Петраркой в начальный период творчества. В этих стихотворениях видна определенная строгость стиля, широкое употребление изобразительных средств, метафоры, цитирование античных классиков. Здесь также большое внимание уделяется пейзажу и природе в целом, которая перекликается с состоянием души поэта.



II раздел (стих. 61-129) открывается сонетом « Благословен день, месяц, лето, час… «, который описывает первую встречу с Лаурой. За ним идут композиции, создающие ее образ и описывающие любовное чувство к ней. III раздел (стих. 130-247) открывается двумя сонетами, которые по-иному освещают все ту же любовную тему: это восхваления Лауры и ее наивысшее прославление. Образ влюбленного и его возлюбленной становятся символами вне времени.



Поэт переживает свое «длительное заблуждение в глухом лабиринте», но одновременно пытается превратить этот лабиринт в нечто ценное и надежное, которое могло бы защитить его от треволнений и суеты внешнего мира. IV раздел книги является переходным между Первой и Второй частью (стих. 248-266). В последних сонетах Первой части появляется мотив предчувствия потери Лауры и восхваление ее чистоты и целомудрия. Начальная канцона Второй части (стих. 264 «I ‘vo pensando, et nel pensier m’assale») – это размышление о преходящести земных благ. V раздел включает подавляющее большинство композиций, составляющих Вторую часть «Канцоньере» (стих. 267-349).



С него начинаются композиции, написанные на смерть Лауры. Это тексты очень высокого литературного достоинства, в которых мотив покаяния и спасения души переплетается с видениями возлюбленной, появляющейся в различных обликах. Попытки возродить образы и ситуации, столь близкие сердцу поэта и уничтоженные смертью, выстраиваются в своего рода путь искупления: Лаура умерла и находится в раю, и оттуда она открывает путь к спасению своего возлюбленного, оставшегося на земле.



В VI разделе представлены последние стихотворения сборника, направленные на анализ внутреннего мира, на поиск покоя и умиротворения, который бы мог положить конец волнениям и противоречиям. Лаура все больше превращается в образ, который ведет поэта к самопознанию и к спасению. В заключительной канцоне «Vergine bella, che di sol vestita» поэт делает попытку примирить все разногласия, на которые опирается вся структура «Канцоньере», и обращается к деве Марии как к спасительнице и защитнице, чтобы она помогла ему обрести мир на небесах. Петрарка был подлинным отцом новой европейской лирики, учителем всех великих европейских поэтов Возрождения.