Cочинение «Анализ стихотворение Заболоцкого «Гром идем»»

По свидетельству Н. А. Заболотского, его творчество делится на два основных периода: 1) 20-е – начало 30-х г; 2) с 1932 г. -50-е. Дебютировал как поэт-урбанист, член группы ОБЭРИУТов, последователь поэтических экспериментов В. Хлебникова. Первые стихи Заболотского отличались примитивизмом, алогичностью, подчёркнуто нелитературной стилистикой и исчезновением рифмы. По выражению самого поэта – это «стих почти непохожий на стих». Но послевоенные годы совершенно изменили поэтический мир Н. Заболотского. От гротескного зыбкого метра, соответствовавшего гротескному содержанию и стилю произведений 20-хгодов, автор переходит к традиционной тематике, драматическому психологизму при изображении человеческих переживаний, кчистым классическим размерам, отказываясь от всего изощрённого, стилистически изысканного. Лиричнее, мелодичнее становится тональность стихотворений. Большим разнообразием отличается жанрово-стилевая структура его поэтики. Лексика – самая обычная, обиходная, но всё пронизано гуманистическим мировоззрением поэта, глубоким философским смыслом, и в результате создаются удивительно гармоничные, прекрасные и неповторимые произведения Н. А. Заболотского. Одно из них стихотворение «Гроза идёт», написанное в 1957 году. Это произведение условно можно разделить на две части. В первой(1-3-я строфы) автор создаёт образ грозы. Вторая часть(4-7 строфы) – это развёрнутое описание и в тожевремя сравнение лирического героя с «деревом печали». Не случайно здесь сравнительный оборот «как ты».



Это стихотворение поразило меня своей выразительностью. Тут что ни слово – то образ, что ни образ – то дивное художественное описание:



Движется нахмуренная туча… …С фонарём в приподнятой руке.



Какая странная, но интересная метафора «туча… с фонарём в руке»! Она просто не может не заворожить. Удивительны и другие образы стихотворения – всё в движении и оттого живые. Олицетворения, к примеру, здесь очень динамичные: Движется нахмуренная туча… …Движется огромна и тягуча… …Сколько раз она меня ловила… …Сломанными молниями била, Каменный выкатывала гром! Большое количество эпитетов(«нахмуренная туча, огромна и тягуча», «каменный гром», «робкие шаги», «тёмный небосклон») и метафор («туча с фонарём в приподнятой руке», «белый блеск вольтовой дуги», «мёртвая корона»,»живое сердце древесины», «дерево печали») передаёт внутреннее состояние поэта, печаль его души. Поэтому «краски»в стихотворении тёмные, мрачные: «нахмуренная туча», «тёмный небосклон», «иглы почерневшие». Необычно сравнение: лирический герой, то есть сам автор, сопоставляет себя с кедром, «деревом печали». Пой мне песню, дерево печали! Я, как ты, ворвался в высоту, Но меня лишь молнии встречали И огнём сжигали на лету. Возможно, что под образом молний, поэт подразумевал сложные обстоятельства жизни, которые «били», «огнём сжигали на лету» лирического героя. Стоит лишь только вспомнить, что пришлось пережить Заболотскому.



И арест по ложному, сфабрикованному обвинению, и жестокие издевательства, «урок» в лагерях и ссылках. Вот поэтому «сквозь живое сердце древесины» кедра, а значит и самого лирического героя, «пролегает рана от огня…» Да, страшная метафора. А ведь в этом стихотворении построено по принципу психологического параллелизма: картина природы соответствует картинам человеческой жизни, состоянию души автора. Образ умирающего дерева с «мёртвой кроной» соответствует трагичным чувствам героя с «лютым холодом» в душе. Это стихотворение, написанное Заболотским за год до его смерти, затрагивает и тему завершающейся человеческой жизни: Почему же, надвое расколот, Я, как ты, не умер у крыльца… «Иглы почерневшие с вершины Осыпают звёздами» лирического героя.



А если верить преданию, то падающая звезда олицетворяет оборвавшуюся жизнь. Но минорную ноту в стихотворении разбавляет последняя строка: …И в душе… и любовь, и песни до конца! Здесь я вижу и творческий принцип Заболотского: «Мысль-Образ-Музыка» идеальная тройственность, к которой стремится каждый поэт. Великолепная звуковая организация стиха – ритм, рифмы, звукообразы. Ещё Фет сказал: «Что не выскажешь словами – Звуком на душу навей». Аллитерация рождает звукообразы: так, в первой строфе богатая аллитерация (повторение звуков «р» и «ж») способствует восприятию того, что заложено в поэтической лексике. Неслучаен и размер произведения(анапест), который делает его более весомым, заставляет задуматься над философией произведения. В этом произведении автор предстаёт перед нами гуманистом. Он сочувствует дереву, которое много лет росло у его балкона. С этим кедром у лирического героя, наверняка, связаны разные воспоминания. Природа, по Заболотскому, не противопоставление человеку. Он как бы растворён в ней.



Поэт восхищается ею, но в тоже время и задумывается о собственном исчезновении, об ужасной тоске разъединения с природой. Это стихотворение поразило меня своими необычными, но всё-таки реальными художественными образами