Cочинение «Анализ стихотворений Пушкина “Зимняя дорога” и Тютчева “Чародейкою Зимою”»

Волшебные и сказочные русские зимы любят все. Прозрачный морозный воздух, хлопья пушистого снега, хрустальные узоры на окнах, скрип саней. Чародейка-зима околдовывала и вдохновляла многих поэтов и писателей. Сколько чудесных поэтических строк посвящено этому времени года! Стихотворения А. С. Пушкина “Зимняя дорога” и Ф. И. Тютчева “Чародейкою Зимою…” – тоже о ней. Читая их, мы по-нрвому видим зиму и нам близки те чувства, какие она вызвала в душе постов.



У А. С. Пушкина в стихотворении “Зимняя дорога” зима тоскливая и холодная. Печальные поляны освещены холодным лунным светом. Пустынная зимняя дорога кажется поэту “скучной”. “Глушь и снег… Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне”. Даже веселый колокольчик тройки “утомительно гремит”. Дорога кажется бесконечной, а в душу поэта закрадывается сердечная тоска, пробужденная песнями ямщика.



В такую холодную зимнюю ночь становится очень тоскливо и невольно мечтается о встрече с дорогим сердцу человеком возле горящего камина.



Но зима может быть совсем иной, например такой, какой отразил ее в своем стихотворении “Чародейкою Зимою…” Ф. И. Тютчев. Здесь зима – добрая колдунья, окутавшая лес “снежной бахромой”, оковавшая его легкой пуховой цепью. Зимний лес стоит, очарованный волшебным сном. Когда солнце касается его своими лучами, лес вспыхивает и сияет “ослепительной красой”.



Величественная, волшебная и необыкновенная пора.



Словно живая, чародейка-зима меняет маски и играет с нами, заставляя нас то тосковать, то восхищаться ею.