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Cочинение «Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет…»»

 

«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!. . » — написал об А. С. Пушкине Тютчев. И эти слова оказались пророческими. Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы — таково признанное место и значение А. С. Пушкина в ее развитии. Читатели любят его поэзию не только за нежный лиризм и красоту слога. Помимо этого, мы находим в ней то, что помогает нам увереннее идти по жизни: оптимизм, любовь к прекрасному, стремление к свободе, мужество.

Стихотворение А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет…» можно отнести к философской лирике. Здесь мы видим раздумья автора над вечными вопросами, которые волнуют каждого человека: о радости и горе, о смысле жизни, о настоящем и будущем.

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись…

Жизнь — очень сложная вещь. С нами каждый день может произойти что-нибудь неприятное или, наоборот, хорошее. И если на жизненном пути встречаются трудности, то нельзя отступать перед ними. Нужно принять жизнь такой, какая она есть. Так же нужно помнить, что «все мгновенно, все пройдет». Когда-нибудь любые трудности заканчиваются. Мы оглядываемся назад и понимаем, что все было не так уж и плохо («что пройдет, то будет мило»). Борясь с неприятностями, мы приобрели какой-то жизненный опыт, новых друзей, открыли для себя что-то новое, или, наоборот, распрощались с какой-либо вредной привычкой. Автор призывает нас с оптимизмом смотреть в будущее: «День веселья, верь, настанет». Ведь «сердце в будущем живет». Человеческая природа такова, что люди всегда живут надеждой, верой. И это прекрасное качество, оно помогает в борьбе с жизненными невзгодами, помогает совершенствоваться и стремиться к лучшему. Стихотворение А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет…» оптимистично и в невзгодах помогает нам. Читая Пушкина, мы учимся относиться к жизни философски. Под влиянием его стихов пробуждаются самые светлые надежды.

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