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Cочинение «Анализ стихотворения Демьяна Бедного «Про землю, про волю, про рабочую долю»»

 

Антинародный характер империалистической войны раскрыт в стихотворении «Приказано, да правды не сказано», подписанном псевдонимом «Солдат Яшка — медная пряжка». Беспощадно высмеяны лакействующие перед буржуазией лидеры меньшевиков в памфлете «Либердан».

Контаминация имен Либера и Дана оказалась настолько меткой и звучной, что слово «Либердан» стало синонимом меньшевистского предательства. в статьях 1917 года многократно использовал его в борьбе против меньшевиков . и других антинародных партий. Многие басни и стихи 1917 года вошли в самое крупное произведение Демьяна Бедного — повесть в стихах «Про землю, про волю, про рабочую долю», над которой поэт работал с 27 октября по 7 ноября 1917 года. Заключение было написано в октябре 1920 года. Повесть состоит из 5 частей, название их определяет и движение изображаемых событий и отношение автора к ним: «Царская война. Петроград. Февральская революция. Демократическое надувательство. Большевистский Октябрь.

В повести представлены все слои общества: царь с его «фараонами» и генералами, деятели буржуазных партий, министры Временного правительства, буржуи, шпики, провокаторы. На многих страницах встречаем уже знакомых нам Прова Кузьмича и попа Ипата. Но основное место в произведении занимает народ, показан его путь к «большевистскому Октябрю» через царскую войну и Февраль, через политическую темноту, которую пыталась использовать в своих целях «разолгавшаяся свора» — различные политические партии.

В повести с большой живостью изображено настроение народной массы, её отношение к войне, кулакам, фабрикантам, к буржуазным партиям, к большевикам. Народ представлен в образах солдат, крестьян, рабочих. В центре повести — образы крестьянских детей Вани и Маши, совершивших сложный путь к революции; в судьбе Вани большую роль сыграл рабочий-большевик Клим Козлов.

Повесть «Про землю…» вобрала в себя почти все поэтические жанры и формы: сказ и песню, частушку и басню, балладу и памфлет, письмо и фельетон, ораторскую речь и диалог, плясовые и танцевальные ритмы. Иными словами, повесть представляет собой оригинальный образец поэтического синкретизма. И хЬтя в ней заметна перегруженность материалом, а некоторые части выглядят как искусственные вставки, в основном все жанры и ритмы слиты здесь в крепкий сплав четкой идейной установкой и глубокой народностью поэтического стиля. Завершая дооктябрьское творчество Демьяна Бедного, повесть стала идейно-художественным синтезом всего, что было им сделано за десятилетие активной работы в русской революционной поэзии. Впитав лучшие традиции фольклора и классической литературы, традиции Крылова, Некрасова и Ершова, она в то же время открывала богатые возможности для новаторской поэзии.

Демьян Бедный создал поэтическую форму, которая в то время наиболее ярко передавала ритм эпохи. Не случайно А. Блок в подобных же ритмах, хотя и очень по-своему, написал поэму «Двенадцать». «Он своим тонким чутьем угадал этот стиль,— говорил Демьян Бедный. — Значит, я правильно нащупал свой путь» . Демьян Бедный не переоценивал свой поэтический дар. «Не ахти какой талант я. Честный работник, вот и все»,— писал он. 24 июня 1913 года П. Мирецкому. Подходя к оценке деятельности поэта вообще с точки зрения гражданского долга, он требовал четкости идейной позиции, смелости и решительности. Когда меньшевистская критика неодобрительно отозвалась о стиле Демьяна Бедного, он ответил стихотворением «Стиль» (впоследствии оно стало печататься под заглавием «Мой стих»), в котором так же объективно сказал и об уровне своего таланта и о своем служении народу

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