Cочинение «Анализ стихотворения Гиппиус «Земля и камень»»

Далеко не каждый человек, читающий стихотворение, думает о том, какова его композиция или размер. Прекрасно можно воспринимать поэзию, не имея специальных знаний, не выясняя особенностей композиционного построения и ритмического рисунка. Долгое время я считал, что стихотворение не схема, не чертеж, который можно детально разбить на составляющие части, а единый плод раздумий и чувств поэта. И лишь со временем, от урока к уроку, постигая неприятное слово «анализ», я понял, насколько эта работа помогает мне разобраться в смысле стихотворения, в глубине чувств автора.



Проникновение в мастерскую поэта всегда начинается для меня с того, что я вспоминаю его жизненный путь, те годы, в которые он создавал свое произведение.



Так стихотворение С. Есенина «Письмо матери» было написано поэтом в 1924 году, то есть в конце его жизни. Последний период творчества автора является вершиной его поэзии. Это поэзия примирения и подведения итогов. Многие произведения, написанные в этот период, явились грустной констатацией того, что старое ушло безвозвратно, а новое непонятно и совсем не похоже на то, о чем мечталось в романтические дни Октября 1917 года:



Я человек не новый!



Что скрывать



Остался в прошлом я одной ногою,



Стремясь догнать стальную рать,



Скольжу и падаю другою.



Именно в эти годы С. Есенин пишет знаменитое «Письмо матери», которое воспринимается не только как обращение к конкретному адресату, но – шире – как прощание с матерью-родиной:



Ты одна мне помощь и отрада,



Ты одна мне несказанный свет.



Читая есенинские произведения, видишь: поэт рос вместе со временем. Углубление миропонимания вело к утверждению в его стихах пушкинской простоты, классической ясности художественных средств. Все больше влияние пушкинских произведений чувствуется у С. Есенина в лирике последних лет.



В тяжелые минуты горестных раздумий сердце поэта тянулось к родительскому очагу, к родительскому дому. И, словно возрождая пушкинскую традицию поэтических посланий, С. Есенин обращается с письмом-стихотворением к матери, В русской поэзии не раз звучало задушевное слово о матери, но есенинские произведения, пожалуй, можно назвать самыми трогательными признаниями в любви к «милой, родной старушке». Его строки годны такой пронзительной сердечности, что они вроде бы и не воспринимаются как стихи, искусство, а как сама собою изливающаяся неизбывная нежность:



Ты жива еще, моя старушка



Жив и я.



Привет тебе, привет!



Пусть струится над твоей избушкой



Тот вечерний несказанный свет.



На память приходят опять пушкинская лирика и его задушевное поэтическое произведение «Няне». Оно так же доброжелательно, проникнуто сыновним чувством вины за долгое молчание, признанием того, как много поэт причинил беспокойства родному человеку:



Подруга дней моих суровых,



Голубка дряхлая моя!



Одна в глуши лесов сосновых



Давно, давно ты ждешь меня.



Обратимся к стихотворению С. Есенина «Письмо матери». Разве это не сама музыка чувства. Поэт словно обнял «старушку» своей душой. Он обращается к ней любя, используя нежные, добрые слова. Его поэтический язык близок к разговорному, даже, скорее, к народному («старушка», «избушка», «старомодный ветхий шушун», «шибко»). Эти слова придают фольклорную окраску образу матери. Она представляется милой, доброй, сердечной старушкой из романтической сказки. Даже сам С. Есенин не раз указывал на фольклорные источники своей поэзии. И прежде всего на мелодичность, музыкальность. Не случайно, что до сих пор С. Есенин – поэт, на стихи которого поют песни.



Вот какие слова сказал Н. В, Гоголь о музыкальности русского стиха: «Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука. У каждого свой стих и свой звон». Этот особенный «звон» и ощущается в поэтическом произведении «Письмо матери». Он придает стихотворению взволнованность.



Лексика, используемые поэтом выражения воссоздают картину ветхой «избушки», в которой мать ждет возвращения сына, передают внутреннее состояние и чувства женщины-матери.



Первая строфа начинается с риторического вопроса: «Ты жива еще, моя старушка» В контексте стихотворения приведенная строчка обретает особый смысл: задавая вопрос, поэт не предполагает услышать ответ на него, он (вопрос) усиливает эмоциональность высказывания. В первой строчке С. Есенин восхищается стойкостью, терпением и нежной любовью своей матери. Во второй, используя восклицание, он как будто пытается уверить еще раз свою «старушку» в том, что у него все нормально, что он «не такой уж горький… пропойца, чтоб… умереть», не увидев родную мать. Заканчивается строфа уступительным предложением:



Пусть струится над твоей избушкой



Тот вечерний несказанный свет.



Это – доброе пожелание любимому человеку с использованием великолепных эпитетов («вечерний несказанный свет») и эмоционально окрашенного слова «струится».



Во второй и третьей строфе чувствуются переживания С. Есенина о матери.

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