Cочинение «Анализ стихотворения Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…»»

М. Ю. Лермонтов и по широте охвата жизненных явлений, и по совершенству их художественного выражения — гениальный преемник А. С. Пушкина. В. Г. Белинский писал про него: «По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания напоминают собою создания великих поэтов». В творчестве М. Ю. Лермонтова звучат мотивы одиночества, изгнанничества, сомнения, отрицания. Но так же поэт обращается и к пейзажной лирике, находит утешение в единении с природой.



Перечитывая внимательно лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова, замечаешь, что чаще всего чувство мучительного одиночества охватывает лирического героя наедине с природой. Но пейзажная лирика М. Лермонтова затрагивает еще одну тему — роль природывдуховной жизни человека. Очень ярко выражен этот мотив в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…». Лирический герой испытывает умиротворяющее воздействие «румяного вечера», «златого утреннего часа»:



* Когда росой обрызганный душистой…

* … Из-под куста мне ландыш серебристый

* Приветливо кивает головой.



Для создания картины, полной красоты и гармонии, автор использует эмоциональные эпитеты: сладостный листок, душистая роса, мирный край, румяный вечер, ландыш серебристый. Стихотворение кажется простым и понятным. Это впечатление во многом обусловлено четкостью его построения. Три первых строфы начинаются словом «когда», а заключительная — словом «тогда». Мы видим здесь определенную последовательность действий. Природа находится в постоянном движении («волнуется желтеющая нива», «свежий лес шумит при звуке ветерка », «ландыш серебристый приветливо кивает головой», «студеный ключ играет по оврагу»), а следовательно, и в постоянном обновлении.



Наблюдая за этими явлениями, лирический герой открывает для себя мир красоты и гармонии, где властвует закон жизни. И это помогает ему духовно возродиться:



* Тогда смиряется души моей тревога,

* Тогда расходятся морщины на челе,

* И счастье я могу постигнуть на земле,

* И в небесах я вижу Бога…



Единение с природой дарит человеку счастье. Но идиллическая картина в стихотворении М. Ю. Лер-монтова заставляет задуматься, а возможна ли такая полная гармония в реальной жизни, или она подвластна лишь мечтам?