Cочинение «Анализ стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта»»

Стихотворение «Смерть Поэта» написано в том же 1837 г. Оно занимает особое место в истории русской литературы. Это самый ранний и самый сильный отклик на смерть Пушкина, выразивший беспредельное горе и гражданское негодование всех передовых людей эпохи. Стихотворение, проникнутое искренним и глубоким чувством любви к Пушкину, возвестило о приходе в литературу нового великого поэта.



Стихотворение важно не просто как отклик на конкретное событие, взволновавшее современников. Не случайно имя Пушкина не упомянуто в тексте. Речь идет о Поэте, его судьбе, его творчестве, его одиночестве, послужившем основной причиной гибели:



* «Восстал он против мнений света

* Один, как прежде…»



В исследовательской литературе уже отмечено, что в стихотворении три смысловых и стилистических центра. Строки, в которых выражено живое и трогательное сочувствие погибшему Поэту, выдержаны в элегических тонах с использованием устойчивых формул пушкинской лирики: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной…» и т. д. По контрасту построен образ хладнокровного и бездушного убийцы, презирающего Россию, ее язык, ее нравственные законы. Грамматическая неправильность: «На что он руку подымал» приобретает содержательный характер, ибо убийца целился не только в Поэта, но и в Свободу, Гения и Славу. Смелая и возвышенная ораторская речь используется при обличении тех, кто мучил и преследовал Поэта, предопределив его трагедию. Еще больше усиливается сила страсти и возмущения в последних 16 строках, написанных позже основного текста. Здесь обвинение перерастает в проклятие.



Мыслью о Пушкине проникнуты и другие произведения Лермонтова, написанные в 1837 г. , например стихотворения «Узник» и «Сосед» (они были созданы тогда, когда Лермонтов находился под арестом за «Смерть Поэта»). Образы темницы, заточения, мотив стремления к свобрде вполне сопоставимы с пушкинским «Узником» («Сижу за решеткой…»). В этих лермонтовских стихах проявляются новые тенденции. Переживания лириче ского героя лишаются прежней субъективности. И содержание, и стиль этих произведений более демократичны, ориентированы на фольклорную традицию. Показательно, что отдельные фрагменты лермонтовского «Узника» бытовали в народно-песенном обиходе.



Лирический герой Лермонтова стремится понять переживания «простого человека», найти в народном сознании новые ценности («Завещание», 1840; «Я к вам пишу…», 1841). Однако путь к желанному возрождению оказывается трудным и сложным. Тяготение к народной жизни не устраняет одиночества «лермонтовского человека». Постоянный конфликт героя и мира остается непреодоленным. Все это не могло не наложить свой отпечаток и на лирику поэта последних лет.