Cочинение «Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети»»

Я уверен, что во все времена и у всех народов дети, в отличие от взрослых, похожи между собой. Ребятишки, глядящие на нас со страниц стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети», не слишком отличаются от нас: они такие же озорные, любопытные, искренние, веселые, непоседливые.



Деревня, лес, речка, свобода — да для них каждый день был бы праздником, если бы… А вот здесь и появляется «другая сторона медали», то, что сразу проводит между нами непреодолимую грань. Описанные автором дети с самого раннего возраста работают наравне со взрослыми.



Довольно, Ванюша!

Гулял ты не мало.

Пора за работу, родной!



И Ванюша выходит с отцом в поле, едет в лес за дровами, столярничает, слесарничает, помогает во дворе и дома. Жизнь моих сверстников кажется беспечной игрой по сравнению с трудовыми буднями крестьянских детей, которым к тому же «сгибнуть ничто не мешает. ». В то время не было ни школ, ни больниц для бедных. Ребята учились у родителей и других взрослых, у природы, которая и кладовая мудрости, и самый суровый учитель.



Вот так, при всей нашей схожести с деревенскими детьми далекого XIX века, мы, оказывается, совсем разные.