Cочинение «Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»»

Я такого угла не видал,



Где бы сеятель твой и хранитель,



Где бы русский мужик не стонал!







Н. А. Некрасов Николай Алексеевич Некрасов был удивительно чутким и внимательным к народным проблемам и чаяниям художником. Его душа и сердце откликались на народные беды. Только у беззаветно преданного художника могло появиться такое стихотворение, как «Размышления у парадного подъезда». Будничное событие, знакомая ситуация, а из-под пера мастера возникает целая повесть с правдивым и реальным продолжением. Причем веришь художнику без всяких сомнений — он доказывал свою правоту неоднократно.







Вот парадный подъезд.



По торжественным дням.



Одержимый холопским недугом,



Целый город с каким-то испугом



Подъезжает к заветным дверям…







Привычка к рабскому низкопоклонству «свободных граждан» почти ужасает. Здесь ритуал доведен до абсурда, никого не удивляет такое подобострастие.







Записав свое имя и званье,



Разъезжаются гости домой,



Так глубоко довольны собой,



Что подумаешь — в том их призванье!







Поэт дает волю сатире, он презирает этих «холопов души» и заставляет читателя подивиться заведенному порядку вещей, когда вельможа бесцеремонно пользуется своим высоким положением, принимая унижение и низкопоклонство как должное, как «выражение уважения» к нему. Но читателю понятно, что поклоняются месту, занимаемому человеком, а не его достоинству и уму. Вознесшийся же чиновник судит не по законам, а согласно отношениям, каким-то хитросплетениям, не понятным нормальному человеку.



От него и к нему то и знай по утрам Все курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь, иной напевает «трам-трам», А иные просители плачут. Простых крестьян-ходоков и вовсе не допускают до «высокой» особы, дабы не беспокоить пустяками. Поэта возмущает даже не само пренебрежение к людям, а их реакция на происходящее.







И пошли они, солнцем палимы,



Повторяя: «Суди его Бог!»



Разводя безнадежно руками,



И, покуда я видеть их мог,



С непокрытыми шли головами…



Покорность и всепрощение недопустимы.







Некрасов возмущен долготерпением народа. Поэт выступает добровольным защитником «бесправных» и «бессловесных». Призывает вельможу одуматься, приняться за свои обязанности — служить народу и государству, но…счастливые глухи к добру…



Автор, возмущенный беззаконием, рисует картину жизни «счастливого» и его кончину.







Убаюканный ласковым пением



Средиземной волны,— как дитя,



Ты уснешь, окружен попечением



Дорогой и любимой семьи



(Ждущей смерти твоей с нетерпением)…







Ибо все в этом мире поклоняются золотому тельцу, нет никаких родственных чувств, а лишь видимость их.



Но поэт осуждает и покорность народа. Он задает вопрос, на который нет ответа. .







Что же значит твой сон бесконечный?



Ты проснешься, исполненный сил.



Иль, судеб повинуясь закону,



Все, что мог, ты уже совершил:



Создал песню, подобную стону,



И духовно навеки почил?. .







Это уже не просто заступничество за народ, а призыв к бунту, воззвание патриота, не имеющего сил молчать, видя несправедливость власти, и еще большее возмущение, боль и горечь от покорности народа, не умеющего, а скорее не желающего подняться на собственную защиту, распрямиться, почувствовать себя личностью, достойной внимания и уважения.