Cочинение «Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге»»

«Ну, довольно, ямщик! Разогнал Ты мою неотвязную скуку!. . » Н. А. Некрасов Николай Алексеевич Некрасов — певец народной доли. Не было такой жизненной ситуации, драматического поворота в судьбе народа, на которую бы не откликнулся поэт, не запечатлел в своей лирике. Уже в раннем стихотворении 1845 года «В дороге» отразились основные черты поэзии Некрасова, позже обретшие характерные особенности его творчества: пристальное внимание к нуждам простолюдина, лиризм и горький юмор, временами переходящий в сатиру и даже в сарказм.



Стихотворение «В дороге» открывается нехитрым диалогом седока с ямщиком. «Скучно! Скучно!. . Ямщик удалой, Разгони чем-нибудь мою скуку! Песню, что ли, приятель, запой Про рекрутский набор и разлуку…» «Самому мне невесело, барин…» И полилась горькая речь бедняка, рассказывающего знакомую до слез историю…



Сокрушила злодейка-жена!. .



Слышь ты, смолоду, сударь, она



В барском доме была учена



Вместе с барышней разным наукам,



Понимаешъста, шить и вязать,



На варгане играть и читать



— Всем дворянским манерам и штукам. Стихотворение не отличается развернутыми характеристиками, эта ситуация была нередка, поэтому автор лишь намечав! основу конфликта, остальное читатели прекрасно знали по происходящему вокруг. Вышла замуж господская дочь Да и в Питер… («благодетель») — Захворал, и на Троицу в ночь Отдал Богу господскую душу, Сиротинкой оставивши Грушу… Через месяц приехал зятек… В самом лексическом подборе слов чувствуется авторское отношение к повествованию: «сиротинкой», «Грушу», «зятек». Нового помещика не интересуют чувства подвластных крестьян, он руководствуется сиюминутными настроениями и решениями. Воротил он ее на село — Знай-де место свое ты, мужичка!. . Как на грех, девятнадцатый год Мне в ту пору случись… посадили На тягло — да на ней и женили… Здесь поэт еще не отошел от натуралистических приемов — много просторечных слов и оборотов, позже он будет избегать этого в своих произведениях. А пока складывается стиль, неповторимый язык его некрасовских произведений. Грустна повесть ямщика, не понимающего, за что наказан он, да и его жена, в общем-то ни в чем не виноватая, разве что только рождением да горькой долей крепостной. Погубили ее господа, А была бы бабенка лихая! Настоящая драматическая повесть открывается перед «барином» и читателем. Ямщику невдомек, а нам понятно, почему гибнет его жена. Причина не в тяжелой и непривычной крестьянской работе, а в попрании человеческого достоинства, которое пытались в ней растоптать. Слышь, как щепка худа и бледна, Ходит, тоись, совсем через силу, В день двух ложек не съест толокна,— Чай, свалим через месяц в могилу… И горькой иронией звучат слова седока, иносказательно объясняющие авторскую позицию. Он полностью на стороне своих обездоленных героев. Пока только он слушает их, чтобы узнать беды и чаяния родного народа, но вскоре увидит и путь к народному счастью, пусть очень длинный и тернистый, но единственно верный. А сейчас только горькая усмешка, едва скрывающая слезы сострадания, звучит в последней строке стихотворения. «Ну, довольно, ямщик! Разогнал Ты мою неотвязную скуку!. . »