Cочинение «Анализ стихотворения Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться»»

Многие поэты в своих произведениях поднимали вопросы об истинных человеческих ценностях. Не обошли эту тему и Н. А. Заболоцкий и А. Я. Яшин. В замечательном стихотворении Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться» говорится о том, как важно развиваться духовно, воспитывать свою душу, приучать ее к постоянному труду:



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Душа обязана трудиться

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И день и ночь, и день и ночь.



Человек с ленивой душой эгоистичен, чёрств, его интересы ограничены, он слабоволен и не способен ни в чём добиться успеха. Поэтому так необходимо держать «лентяйку в чёрном теле», не снимая с нее узды, чтоб «жить с тобой по-человечьи училась заново она».



О необходимости быть добрым, внимательным к окружающим людям, о стремлении помочь рассказывается в поэзии А. Яшина. Поэт призывает читателей: «Спешите делать добрые дела!» Ведь они наполняют сердце радостью, делают человека более счастливым. Причём не обязательно совершать подвиг, достаточно маленького доброго дела — например, покормить птиц зимой. И тогда без песен не придется «нам встречать весну». Я уверена, что только благодаря ежедневной упорной работе над собой можно стать настоящим человеком.