Cочинение «Анализ стихотворения «Проходят дни, проходят ночи…»»

Каждое сочинение Тараса Шевченко – отдельный мир. Это отдельное расположение духа, отдельная философия. Но вместе с тем это часть жизненного правдивого изображения тогдашней жизни украинцев, какой бы печальной она не была, это целостная жизненная философия. Это философия человека сильного духом, человека, видящего несправедливость и не желающего мириться с ней.



Это стихотворение, казалось бы, не содержит и намека на какой-либо протест, на возражение. И, по моему мнению, это одно из тех произведений, на которое писателю надо решиться.



Доля, где ты? Доля, где ты?

Нет никакой,

Когда доброй жаль,

Бог, То дай злой, злой!



Когда я прочитал эти строки, в голове возникло множество мыслей. Что делает обычный человек, коды ему кажется, что мир несправедлив, что настала черная полоса. Человек кричит, что есть мочи: «Дайте мне покой!» Я думаю, много людей, кто подтвердит это «дайте мне покой». Оказывается, есть люди, которые наибольшим злом считают этот «покой» – призрачный покой как воплощение пассивности, бездеятельности. И хотелось бы сказать, что каждый должен руководствоваться этими строками в своем творчестве, каждый должны возражать бездеятельность духа и «гнилыми бревнами» по миру не ходить. Но на самом деле, не каждому это по силам. Хорошо это или плохо, но далеко не каждый способен найти в себе силы на такое отношение к собственной судьбе и жизни. Наверное, это естественно. Наверное, так устроен человек. Мне кажется, что эти строки способны искренне выявить одного из миллиона. Но именно «один из миллиона» и создает судьбу народа, и борется против несправедливости, и имеет такую силу духа, чтобы не мириться и не повиноваться вопреки всему.



Когда современные читатели утверждают, что поэзия Шевченко отображает реалии, которых давно не существует, что она устаревшая и имеет ценность разве что в пределах истории литературы, кроме искреннего негодования, я всегда имею желание показать таким горе – читателям один стих. Если прочитать этот текст, т. е. прочитать не совокупность букв на бумаге, а содержание – эти не собственные переживания мы увидим в этих строках, точнее, между ними.



Страшно упасть в кандалы,

Умирать в неволе,

А еще хуже – спать, спать, спать на воле.



Следует помнить эти строки. Так как действительно, не страшно ли, не стыдно ли, имея все условия, все права и свободы, и не использовать их на добро себе и людям. Люди, которые стремятся, чтобы их «оставили в покое», почему-то забывают, что, добившись этого, они потеряют уважение современников и память потомков.