Cочинение «Анализ стихотворения Рылеева «Гражданин»»

Стихотворение «Гражданин» (1825) — вершина гражданской лирики Рылеева. Здесь явно слышится голос поэта-трибуна, пламенного оратора, который считает себя вправе грозно упрекать, требовать ответа от колеблющихся сограждан. Стихотворение строится на прямом противопоставлении поэта, борца за свободу, истинного гражданина, и толпы, состоящей из «переродившихся славян». В этих словах заключен важный смысл. Главная вина некоторых молодых современников Рылеева как раз и заключалась в том, что они забыли о героических подвигах предков, «переродились» и теперь влачат свой век младой «в постыдной праздности».



Характерное для декабристов стремление возвеличивать события русской истории, ее героических деятелей, противопоставляя их современному «изнеженному племени», привело Рылеева к созданию особого цикла произведений, которые он назвал «Думами». В данном случае поэт обращается к жанру украинского фольклора. В предисловии к отдельному изданию «Дум» Рылеев специально подчеркивал это обстоятельство: «Думы — старинное наследие от южных братьев наших… Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих: Дорошенке, Сагайдачном, Палее…»



Цель создания «Дум», по словам Рылеева, была патриотической и агитационной: «Напомнить потомству о подвигах предков…» Герои «Дум» — Святослав, Олег, Дмитрий Донской и др. — восхваляются за их беззаветную готовность пожертвовать собой в борьбе за освобождение отчизны, за их стойкость и целеустремленность. Начальные строки из думы, посвященной Ермаку («Ревела буря, дождь шумел…»), стали популярной народной песней. К числу наиболее удачных относится дума «Иван Сусанин», которая вдохновила великого русского композитора М. И. Глинку на создание одноименной оперы. Одна из дум была посвящена герою украинского народа Богдану Хмельницкому.



Рылеев не стремился к исторической точности в своих произведениях. Объективная историческая правда не интересовала поэта-романтика. В своих героях он выделял прежде всего те черты, которые максимально приближали их к насущным потребностям современности. Вот почему нередко его персонажи говорят языком начала XIX в. , высказывают мысли, более характерные для декабристов, чем для людей далекого прошлого. Следует, однако, сказать, что художественное мастерство Рылеева совершенствовалось. Это, в частности, проявилось в думе «Иван Сусанин», отмеченной Пушкиным.