Cочинение «Анализ стихотворения Сергея Есенина «Спит ковыль. Равнина дорогая»»

Сергей Александрович Есенин – великий русский поэт, чьи произведения знакомы каждому с раннего детства. Его лирика отличается откровенностью, эмоциональностью, напевностью, многие стихи его были переложены на музыку известными композиторами. Литературный дебют Есенина состоялся в 1916 году с выходом сборника «Радуница». Несмотря на то, что Есенин неожиданно и стремительно ворвался в литературу, он был принят. В его ранних произведениях преобладает тема «малой родины», которая постепенно эволюционирует в тему России. «Моя лирика жива одной большой любовью к родине. Чувство родины – основное в моём творчестве, « – говорил Есенин. Этой теме посвящены многие стихи: Среди них и «Спит ковыль. Равнина дорогая» Оно было написано в июле 1925 года и опубликовано в газете «Бакинский рабочий» за полгода до смерти поэта.



Композиционно это стихотворение состоит из шести строф, каждая из которых четверостишие. Его можно логически разделить на две части: в первой поэт описывает красоту окружающей природы и говорит о своей любви к родине, во второй – о том, что он несмотря ни на какие перемены, произошедшие в социальной жизни, никогда не изменит этому чувству. Главная тема стихотворения – глубокая, выстраданная любовь поэта к родному краю. Есенин не представляет своей жизни без бескрайних просторов полей, лугов и лесов. В трудные минуты воспоминания о любимых уголках природы согревают душу и придают силы поэту.



Читая это стихотворение, слышишь голос лирического героя, который пронизан чувством грусти, сожаления. Повествование течёт спокойно и размеренно, он словно сдерживает душевные муки. Перед моим внутренним взором представилась картина: ночь, залитая лунным светом равнина, насыщенный запах луговых трав. Стоит тишина, но если прислушаться, то можно услышать, как лёгкий ветерок слегка колышет тонкие травинки и где-то вдалеке раздаётся крик журавля. Есенин описывает дорогие ему уголки окружающей природы: бескрайние просторы родных полей, лесов, лугов.



Стихотворение начинается двумя предложениями, которые вводят нас в мир природы, окружающий лирического героя:



Спит ковыль. Равнина дорогая,



И свинцовой свежести полынь.



Слово «дорогая» стоит в сильной позиции, для чего Есенин использует инверсию. Вводя нас в мир чувственного восприятия природы, автор использует в качестве олицетворения глагол «спит». Это описание позволяет нам ощутить настроение лирического героя. Наблюдая уголок родного края, у него возникает чувство теплоты и любви к родине:



Никакая родина другая



Не вольёт мне в грудь мою теплынь.



Созерцая природу, лирический герой замечает малейшие изменения, происходящие в окружающем: «спит ковыль», «свинцовой свежести полынь».



Следующая строфа состоит из двух предложений. Здесь перед нами предстаёт картина философских размышлений лирического героя, которые в основном передаются путём использования глаголов и деепричастий.



Знать, у всех у нас такая участь.



И, пожалуй, всякого спроси -



Радуясь, свирепствуя и мучась,



Хорошо живётся на Руси.



Лирический герой принимает жизнь такой, как она есть, во всех её проявлениях и противоречиях. Следующие строки являются связующим компонентом первых двух четверостиший. В первой части окружающий мир, описанный в начале стихотворения, наполняется деталями:



Свет луны, таинственный и длинный,



Плачут вербы, шепчут тополя.



Вторая часть, -



Но никто под окрик журавлиный



Не разлюбит отчие поля, -



Продолжает философские размышления лирического героя на тему отношения к родине. Чем дальше читаешь это стихотворение, тем больше оно нравится. В последних строфах находит свое развитие философская проблема, поставленная в начале произведения. Здесь повествуется о серьёзных переменах, произошедших в социальной жизни и мировоззрении людей:



И теперь, когда вот новым светом



И моей коснулась жизнь судьбы



Это подтверждается использованием однокоренных слов «новым светом», «новью». Но эти перемены на истинные чувства лирического героя не повлияли:



Всё равно остался я поэтом



Золотой бревёнчатой избы.



Идеал Есенина – патриархальная, «Голубая» Русь, а не «железная», какой она стала при советской власти. Лирический герой желает остаться в старом мире, воспринимает все перемены как враждебные:



Вижу я, как сильного врага,



Как чужая юность брызжет новью



На мои поляны и луга.



Лирический герой видит окружающий мир как продолжение себя, и поэтому появление новой жизни воспринимается им как вторжение в личный мир. Он не принимает изменений, но и не выступает против них, а остаётся в своём прежнем мире:



Но и всё же, новью той теснимый,



Я могу прочувственно пропеть:



Дайте мне на родине любимой,



Всё любя, спокойно умереть!



Есенин, возможно, предчувствуя свою гибель, пишет эти пророческие строчки. Не случайно слова «пропеть» и «умереть» рифмуются в этой строфе. Поэт мечтает оставить после себя достойную своей родины песню, чтобы живущие после него ощутили притягательную силу родных мест. Отдав таким образом дань родине, поэт считает свою миссию выполненной. Стихотворение звучит очень выразительно и музыкально. Этому способствует аллитерация звуков «в», «н», «с», «т» («ковыль», «равнина», «луны», «таинственный», «теснимый») и ассонанс гласных «о», «и» («равнина», «полынь», «окрик», «изголовью»).



Есенин не понимал советскую власть, он воспринял «новый свет» как нечто враждебное, он до конца своих дней остался поэтом золотой бревёнчатой избы, его идеал – патриархальная Русь. Значение стихотворения в поэзии, На мой взгляд, стихотворение «Спит ковыль. Равнина дорогая» можно отнести к лучшим произведениям Есенина.

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