Cочинение «Анализ стихотворения Слуцкого «Лошади в океане»»

В творчестве Бориса Абрамовича Слуцкого отразилась не только его собственная биография, через его сердце прошла биография страны, в которой он жил. Поэтому его поэзия — своеобразный лирический дневник, вобравший в себя историю человеческой судьбы на историческом пути страны:



Даже если я стихи слагаю,

Все равно — всегда между строк —

Я историю излагаю,

Только самый последний сок.



В стихотворениях Борис Слуцкий действителъяо излагал историю своей страны, но делал это не как историк, а как поэт. Он участвовал в Великой Отечественной войне, прошагал до победы пол-Европы. Обладая исключительной добротой и честностью, зорким внимательным взглядом и чуткой душой поэта, он и в послевоенные годы не мог оставить без внимания ни одно из значительных волнующих событий . Его поэзия отзывалась острым укором на любую несправедливость и жестокость, намеренное или случайное зло.



В стихотворении «Лошади в океане» описано событие, действительно имевшее место во время войны. Корабль с гордым названием «Глория», что означает «Слава», перевозил лошадей, стараясь преодолеть океан:



В трюме, добрыми мотая мордами,

тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей!

Подков четыре тыщи!



Но когда корабль находился еще очень далеко от земли, «мина кораблю пробила днище». Для людей были лодки и шлюпки, а для лошадей — ничего, «лошади поплыли просто так»:



Что ж им было делать, если нету мест на лодках и плотах? Поэт называет лошадей, плывущих в синем море, рыжим и гнедым островами. Лошади сначала были уверены в своих силах, ведь они умеют плавать:



Лошади умеют плавать,

но — не хорошо. Недалеко.

И сперва казалось — плавать просто,

океан казался им рекой.



Но животные не рассчитали своих сил, океан оказался огромным и безбрежным: «не видно у реки той края», и лошади постепенно теряют силы, не желая оказаться на дне океана, чувствуя свою гибель, они заржали, «возражая тем, кто в океане их топил, а может быть, призывая на помощь людей. Поэт три раза повторяет его во «заржали»-, подчеркивая желание лошадей жить, и вместе с читателями чувствует в сердце боль:



Вот и все. А все-таки, мне жаль ах

рыжих, не увидевших земли.



Тяжелая, печальная картина! Любовь к жизни — и дно океана. О лошадях никто не подумал, судьба к ним жестока и несправедлива. Я думаю, речь в стихотворении идет не только о лошадях, но и о людях, которые стараются и не могут найти себя в безграничном океане жизни. Казалось бы, они знают, как это сделать, думают, что у них хватит на это сил, но не учитывают возможных препятствий, и никто им не приходит на помощь.