Cочинение «Английская Литература 1945-1990 годов»

Историческим рубежом в жизни Великобритании и в развитии английской литературы стала вторая мировая война.



Уже в первые послевоенные годы процесс отпадения от Великобритании ее прежних колоний стал особенно интенсивным. В 1947 г. добивается независимости Индия, в следующем, 1948 г. - Бирма и Цейлон. В начале 50-х годов Британия поддерживает американскую интервенцию в Корее (1950-1953), завершившуюся провалом. Столь же неудачной стала для Великобритании ее интервенция в Египет, а также стремление удержать контроль над Суэцким каналом в 1956 г. Свою независимость отстояли бывшие колонии на Ближнем Востоке и Африканском континенте. В течение одного 1960 года, который назвали «годом Африки», независимость получили семнадцать африканских стран. Как политическая система Британская империя перестала существовать. В ее владениях остались лишь некоторые, весьма отдаленные островные территории. Империю заменило Содружество наций, в которое вступали освобожденные колонии. Однако происходящие процессы подтверждали невозможность возврата к прошлому.



Содружество наций не могло стать заменой империи, хотя именно так пытались представить факт его возникновения правящие круги Великобритании. Разногласия внутри Содружества отчетливо проявились во время суэцкого кризиса, когда Великобританией без согласования с членами Содружества было принято решение об интервенции. С



Уэций кризис 1956 г. олицетворил падение Британской империи.



Литература живо откликалась на происходящие события, что сказалось в новой волне интереса к колониальной проблематике (романы Десмонда Стюарта, Джеймса Олдриджа, Бэзила Девидсона, Нормана Льюиса), переосмыслении и переоценке британцами своего положения на мировой арене, в стремлении определить свою «английскую сущность».



В первые послевоенные годы в стране происходили многие демократические преобразования. Парламентские выборы 1945 года обеспечили победу лейбористам. В 50-60 гг. были проведены социальные реформы (они поддерживались в эти годы и лейбористами, и консерваторами), направленные на поддержание ряда требований трудящихся слоев населения. Это касалось улучшения пенсионного и социального обеспечения, продолжительности рабочей недели, оплачиваемых отпусков. Однако уже в середине 60-х годов обозначился поворот к новой экономической и политической программе, отвечавшей интересам крупного капитала. Надежды на «господство всеобщего благосостояния» не оправдались. Выборы 1979 г. привели к власти консерваторов, которая сохраняется за ними до настоящего времени. Повышение общего уровня жизни не только не уменьшало, а еще больше увеличивало разрыв между различными слоями населения, между богатыми и бедными.



Настроения молодежи, проблемы образования, трудоустройства, обеспечения необходимых условий жизни, вопрос о возможности реализации творческих потенциалов личности, расовые проблемы - все это получило свой отклик в произведениях послевоенных лет. Конец 60-х-начало 70-х годов отмечены молодежно-студенческими волнениями, подъемом забастовочного движения, пик которого пришелся на 1972 г.



В конце 70-х годов консерваторы уже открыто высказывались о «государстве всеобщего благосостояния» как об опасной иллюзии.



Являясь очевидцами происходящих процессов, многие из которых имеют историческое значение для судеб их страны и народа, писатели по-разному откликались на драматизм реальности. Как метафизический хаос, столкновение с которым вызывает у индивида чувство отчаяния и впечатление абсурда, представлен он в романах Лоуренса Даррелла и Энтони Берджеса, в пьесах Эдварда Бонда и Гарольда Пинтера. Бурно и гневно реагируют на свою неустроенность «сердитые молодые писатели», относящиеся к «поколению 50-х годов» (Джон Осборн, Джон Уэйн и другие). Экзистенциалистские идеи звучат в ранних романах Уильяма Голдинга, Айрис Мердок, в рассказах и романах Мюриэл Спарк. Ностальгические мотивы, тема прошлого развиваются в творчестве Л. Хартли, А. Комптон-Бернетт. В русле национальной традиции комического повествования находятся романы Э. Поуэлла («Музыка времени»). Глубоко гуманистическое мировосприятие определяет тональности и содержание романов Грэма Грина, откликающегося на животрепещущие проблемы современности. Тревога перед наступлением уничтожающего индивидуальность человека обществом будущего выражена в мрачных сатирах послевоенных лет Ивлина Во («Незабвенная», «Любовь среди развалин»).



В английской послевоенной литературе тема сдвигов и перемен, происходящих не только в «островной» жизни Великобритании, но и во всем мире, звучит напряженно и четко. Социальной основой для драматических конфликтов становится не только и не столько собственно английский образ жизни, сколько события в мире.



Сатирическая традиция английской классической (Т. Смоллет) и новейшей (И. Во) литературы продолжена в творчестве Мюриэл Спарк (Muriel Spark, p. 1918). Ее литературная деятельность началась в 50-е гг. работами об английских писателях - о Мэри Шелли, Эмилии Бронте, Вордсворте.

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