Cочинение «Английская драма в XVIII веке»

Английская драма XVIII в. могла бы опереться на великолепные национальные (и не только национальные) завоевания и традиции. В прошлом у нее было творчество Шекспира и блестящая по форме, остроумию и мастерству диалогов комедия Конгрива и Уичерли; если же говорить об иноземных влияниях, то в прошлом была уже и драматургия французского классицизма, прежде всего, комедия Мольера. Если сопоставить английскую драму XVIII в. с этими образцами, то в первой половине века нетрудно заметить известную деградацию: вырождение трагедии до степени слезливой и жалкой мелодрамы, трагического монолога — до напыщенного поучения, комедии — до малоинтересного соревнования в добродетели.



Особняком окажутся только дерзкие комические оперы Джона Гея и пьесы Фильдинга. Дело здесь не только в отсутствии больших талантов, а прежде всего в определенных установках, в чрезмерной тенденциозности английской просветительской драмы. На нее сразу же лег тот отпечаток буржуазной ограниченности, которая была чужда гуманистической драматургии и антибуржуазной комедии XVII в. Драматургия начала XVIII в. развивалась в борьбе с «безнравственной» комедией реставрации.



Единственной значительной попыткой перенесения на английскую сцену классической трагедии XVII в. стал «Катон» Аддисона. Он создал его по заказу партии вигов, позиции которой колебались в это время в связи с долгой. и кровопролитной войной «за испанское наследство». Побеждали тори, оружием которых была ослепительная сатира Свифта; войну пришлось закончить Утрехтским миром. Виги обвиняли своих противников в предательстве «славной революции» и ее завоеваний, в симпатиях к изгнанным Стюартам. В своей трагедии Аддисон изобразил республиканского героя Древнего Рима, Катона Утического, побежденного Юлием Цезарем, но верного идеалам республики. Намеки на современное положение вещей были настолько очевидными, что Болингброку и другим деятелям партии тори оставалось только рукоплескать в театре новой трагедии и делать вид, что это они охраняют заветы свободы от вероломства вигов, от цезаризма герцога Мальборо. В общем-то, оказалось, что трагедия Аддисона подходит как оружие для обеих борющихся партий, а следовательно ни для одной из них. Несоответствие буржуазно-аристократической практики эпохи «великого компромисса» героическим образцам Древнего Рима было очевидным. Недаром больше не было написано трагедий, подобных «Катону».



Зато соратник Аддисона Стиль начинает совершенно другую линию драматургии — линию нравоучительных (или, как их называли во Франции, «слезливых) комедий. В них сохранились благополучная развязка и некоторые комедийные приемы, но главная цель заключалась в утверждении нравственности, превосходства добродетели над пороком. Типичный буржуазный просветитель Стиль явно идеализировал английскую буржуазию, пытаясь найти в ее среде самые высокие образцы честности и доброты. Та^гав купец Зиланд в его комедии «Совестливые влюбленные» . (1722); он предваряет длинный ряд добродетельных английских купцов буржуазной драмы. Молодой дворянин Бевил отвергает (хотя, впрочем, очень вежливо и осторожно) богатую дочь Зиланда ради бедной девушки, которая потом оказывается другой его дочерью, потерянной в детстве"! Благополучная концовка венчает, как награда, благородство влюбленных и мистера Зиланда. Женитьба дворянина на дочери купца рассматривается как естественное и разумное явление.



Следующим этапом просветительской драматургии является серьезная буржуазная драма (уже без комических элементов и с трагическим концом). Ее создателем стал Джордж Лилло (1693—1739), богатый лондонский ювелир. Он. написал несколько пьес, но успехом пользовались только две из них — «Лондонский купец» и «Роковое любопытство».



Лилло задавался целью прославить свой класс, его высокие моральные достоинства и пользу, приносимую им Англии. Его пьесы представляют панегирик английской буржуазии и изобличение тех пороков, которые могут увлечь буржуазного героя с «честного» пути. Не очень талантливый как драматург, Лилло, однако, сделал важное открытие — он понял, что героями трагедий могут быть самые обычные буржуа и вообще люди всех сословий. До него трагедии разыгрывались по воле драматургов только во дворцах королей и в домах знати. Буржуазии оставалась только сфера комедии. Гениальные трагедии Шекспира и комедии Мольера не нарушали этого общего закона. Лилло в теории л на практике доказывает нечто иное. В предисловии к «Лондонскому купцу» он пишет: «Трагедия нисколько не утратит своего достоинства, если она будет применена к широкому кругу людей. . . Если бы монархи только одни и были подвержены несчастиям, проистекающим из грехов и слабостей их самих или окружающих, тогда было бы правильно ограничивать изображение характеров в трагедии только людьми высшего ранга».



Однако под широким кругом людей Лилло имеет в виду только буржуазию. Но и это расширение рамок трагедии было огромным шагом вперед.



В трагедии «Лондонский купец, или История Джорджа Барнвела» (1731) Лилло изображает Англию эпохи королевы Елизаветы и нападения Великой Армады. Буржуазии тогда удалось сыграть героическую роль, собрав огромные средства и вооружив корабли для борьбы с испанским флотом, вот почему Лилло обращается к этому моменту. Но исторический фон почти отсутствует в его драме. Главный интерес сосредоточен на фигуре Джорджа Барнвела, молодого приказчика, который, влюбившись в куртизанку Мильвуд, вступает на путь порока. Мильвуд подговаривает его ограбить добродетельного купца Торогу-да, у которого служит Барнвел, а затем убить своего старого дядю.

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