Cочинение «Английская литература. Предромантизм»

Французская революция 1789—1794 гг. чрезвычайно активизировала и обострила общественную борьбу в Англии. В то время как английское правительство во главе с Уильямом Питтом Младшим возглавило международную контрреволюцию и финансировало военную коалицию против Франции, народ и передовая интеллигенция поддерживали революционную Францию. Со времени английской революции 1648 г. Англия еще не испытывала такого общественного подъема, таких политических волнений. В 90-е годы они вспыхивают среди рабочих и матросов; 1797 г. отмечен большим восстанием на кораблях английского военного флота. Его организаторами выступили члены так называемых «корреспондентских обществ». Корреспондентские общества возникли в Лондоне, Эдинбурге и некоторых других городах. Значительную роль в их организации сыграл Томас Пейн (1737—1809), талантливый публицист и выдающийся общественный деятель, участник двух революций XVIII в. — французской и американской. Корреспондентскими эти организации назывались потому, что вели между собой активную переписку по политическим вопросам.



Английские сторонники революции слишком сближали современную им Англию с предреволюционной Францией, считали, что Французская революция осуществляет борьбу народа, бедняков против богатых. Они не могли понять ее буржуазного характера, того, что она разрушает феодальный строй и создает строй буржуазный, который давно уже был создан в Англии. Это непонимание подлинных целей Французской революции стало в известной мере трагическим противоречием ее английских сторонников. Но предпосылки будущего пролетарского (чартистского) и социалистического движения в Англии закладывались именно здесь, в недрах корреспондентских обществ и первых рабочих союзов.



Английское правительство жестоко подавило эти революционно-демократические выступления. Специальным законом 1794 г. Питт отменил так называемый Habeas Corpus Act — закон о неприкосновенности личности. Начались беспощадные аресты «якобинцев», членов корреспондентских обществ. К концу 90-х годов они прекратили свою деятельность.



Революционные события (как и назревающие предреволюционные настроения) нашли отражение в английской литературе 80—90-х годов. В эти годы происходит расцвет революционной поэзии, особенно анонимной. Корреспондентские общества выпускают в 1793—1796 гг. ряд периодических изданий: «Политика для народа», «Трибуна», «Свиной корм». Странное название последнего журнала объясняется полемикой с Эдмундом Берком, деятелем контрреволюции, обозвавшим в своих работах английский народ «свиным стадом» (имелся в виду библейский образ свиного стада, в которое вселились бесы и которое бросается в море с крутизны). В этих изданиях значительное место занимали стихи-песни, марши, торжественные оды в честь революции, даже религиозные гимны в революционно-пуританском духе былых времен. В большинстве своем эти патетические стихотворения. носили отпечаток классицизма; на многих из них сказалось влияние Мильтона. Часто использовалась политическая аллегория, персонифицировались политические понятия. Значительное распространение получили сатирические жанры: басня, эпиграмма, сатира, насмешливые куплеты. В этих жанpax ощущалась связь с народным творчеством. Поэзия корреспондентских обществ отличалась широкой доступностью, носила агитационный характер, предваряла будущую массовую поэзию чартизма.



Трагическое бессилие человека, ошибочность его надежд и расчетов, а особенно его «пагубного любопытства», — такова основная мысль этой романтической повести, прямо противоположная ясному гуманизму и рационализму просветителей. Темные иррациональные силы неистовствуют и в мире, и в душе человека.



Повесть «Ватек» сыграла значительную роль в развитии английского романтизма, йказав влияние на столь несходных писателей-романтиков, как Байрон и Кольридж.



В 90-е годы XVIII в. в области «готического» романа прославилась Анна Рэдклиф (1764—1823). Она создала ряд романов, где действие развертывается в стариннь^ готических замках и насыщено всевозможными таинственными явлениями. Среди этих романов особенной известностью пользовались «Тайны Удольфского замка» (1794) и «Итальянец» (1797).



Рэдклиф отличается от других авторов «готических» романов: она теснее связана с просветителями и особенно сентименталистами. Все странные явления получают у нее реальное, хотя порой и неправдоподобное объяснение. Героиня «Удольфских тайн», Эмилия Сент-Обер, томится в замке своего родственника, преступного Монтони. Она ждет покушения на свою жизнь или честь, она слышит странные шорохи и вспоминает страшные истории о призраках, населяющих замок, нервы ее напряжены до крайности. В темноте она чувствует приближение чего-то ужасного. . . и к ней на колени прыгает ее собака. В одном зале она отдергивает занавеску, которую запрещено было трогать, и видит за нею в нише полуразложившийся труп, кишащий червями; оказывается, что это лишь восковая фигура, сделанная по приказу владельца замка, чтобы напоминать ему о смерти. Все многочисленные призраки, блуждающие по замку и наполняющие его шорохами и стуками, оказываются контрабандистами и пиратами, которым покровительствует Монтони.

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